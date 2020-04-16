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Kur’an bülbülleri için temeller atıldı

MANİSA HABERLERİ  | 16.04.2020 16:47 | Son Güncelleme

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, il merkezindeki en büyük Kur’an kursu olacak olan binanın temeli dualarla atıldı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, il merkezindeki en büyük Kur’an kursu olacak olan binanın temeli dualarla atıldı. 100’ü yatılı toplam 200 kişilik Kur’an Kursunun temel atma töreninde konuşan Manisa İl Müftü Vekili Ramazan Arba, inşaatın biran önce tamamlanıp hizmete gireceğini söyledi.
Manisa’nın Merkez ilçesi Yunusemre Müftülüğüne bağlı 100’ü yatılı 200 kişilik Kur’an Kursu inşaatının temeli İl Müftü Vekili Ramazan Arba ve Yunusemre İlçe Müftüsü Nedim Bakır’ın katılımıyla dualarla atıldı.
Temel atma töreninde konuşan Manisa İl Müftü Vekili Ramazan Arba, “Yıllardır Manisa merkezde sadece Karaköy Kur’an Kursumuz hizmet verdi. Ancak çağın gerektirdiği şekilde modern bir Kur’an Kursuna çok ihtiyacımız vardı. İnşallah bu inşaatımızı bir an önce tamamlayıp halkımızın hizmetine açarız.” diye konuştu.
Yunusemre Müftüsü Mehmet Nedim Bakır da, “Kur’an Kursları çocuklarımızı güzel terbiye etmede çok önemli kurumlardır. Önce Rabbimize sonra hayırseverlerimize güvenerek yıllarca halkımıza hizmet edecek bu inşaatımızın çalışmalarına mart ayının başında korona virüs yayılmadan önce başlamıştık inşallah bugün hayırlısıyla temelini atıyoruz. Vatandaşlarımızdan ’Benim de bir tuğla katkım olsun’ diyenler müftülüğümüze, din görevlilerimizle irtibata geçebilirler veya TDV Yunusemre Şubesi Vakıf Katılım Bankası Manisa Şubesinin TR88 0021 0000 0001 4002 5000 02 no’lu hesaba bağışlarınızı bekliyoruz” dedi.

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