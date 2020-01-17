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  4. “Kur’an halkaları kardeşlik” konferansı düzenlendi

“Kur’an halkaları kardeşlik” konferansı düzenlendi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.01.2020 09:48 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Müftülüğü Kız Kuran kursu hocaları ve hanımlara yönelik Adıyaman Belediyesi salonunda konferans düzenledi.“Kur’an halkaları kardeşlik” konferansına Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Saliha Bilgiç ile makam ve kıraat uzmanı Mine Önder konuşmacı olarak katıldı.

Adıyaman İl Müftülüğü Kız Kuran kursu hocaları ve hanımlara yönelik Adıyaman Belediyesi salonunda konferans düzenledi.
“Kur’an halkaları kardeşlik” konferansına Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Saliha Bilgiç ile makam ve kıraat uzmanı Mine Önder konuşmacı olarak katıldı. Konferans Grup Ravzanın ilahi dinletisi ardından, Görme Engelliler Kuran Kursu Hocası Ümit Şahin’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Programın açılışında konuşma yapan Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Adıyaman İl Müftülüğü olarak Adıyaman’a, Adıyaman halkına, Kuran’a hizmet etmek için, Allah’ın kitabına hizmet etmek için, Adıyaman da hiç bir evde, hiç bir yuvada, hiç bir ocakta Kuran bilmeyenin kalmaması için mücadele verdiklerini söyledi.
Taşçı, “Bizim vazifemiz Adıyaman Müftülüğü olarak insanlara, Türk-Kürt, Alevi veya Sunni olarak ayrıcalık yapmadan, şu topraklarda yaşayan ve Rabbine inanan, kıbleye yönelen bütün kardeşlerimize Allah rızası için canla başla çalışmaktır. Bizim bizden başka dostumuz, kardeşimiz yoktur” dedi.
Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Saliha Bilgiç, birlik ve beraberliğe toplumsal olarak çok muhtaç olduğumuzu belirterek, “Teknoloji, bilişim ve iletişimin en kuvvetli olduğu bir zamanda, belki de en büyük kopukluğu yaşadığımız, en kopuşmaya gittiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Cenab-ı Allah’ın çağlar boyu tüm müminlere, kadınlara ve erkeklere ve bütün insanlara ‘Toptan, hepten, Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, tutunun’ diyerek bizleri uyarıyor. Kurtuluş ancak bu şekilde olacak. Kur’an muhabbettir, berekettir, izzettir, şereftir. Bu din bir olamadan beraber olmadan yaşanacak bir din değildir. Bu din birlik ve beraberlik içinde yaşanacak müminleri kurtuluşa erdirecek bir dindir. Bunun için yapmamız gereken ilk ve öncelikli işimizdir. Önce herkes kendini düzeltecek, mümin kendini düzeltecek ki toplum değişsin. Bu toplumun şu şehrin bütün görüntüsü esasında anaların, kadınların görüntüsüdür. Bizler yavrularımızı kızlarımızı kadınlarımızı yetiştirirsek, kadınlarda toplumları yetiştirir. Bizler yavrularımızı çocuklarımızı eğitirken onlara bir hedef göstermeliyiz” dedi.
Bilgiç konuşmasının devamında, “Çocuklarımız tıp fakültesi okuyup doktor olabilir, ilahiyatçı veya mühendis olabilir. Bunlar kolay şeylerdir ama bunlar birer hedef değil birer araçtır. Hedef ise Allah’ın rızasını kazanmak hedefimiz cenneti kazanmak olmalıdır. Ama günümüzde hedefi şaşırmış durumdayız, bizlere hedefi farklı anlattıkları için amaçları ve araçları hedef olarak gösterdikleri için hedefimizin Allah rızası olduğunu unutmuş durumdayız. Lütfen gençlerimize, yavrularımıza kızmayalım. Önce aynada kendimize bir bakalım. Bizim yüreğimizde ne varsa yavrularımıza onu veriyoruz öyle yetiştiriyoruz, onun için önce kendimizi seyredelim. Bizler kalbimizdekileri değiştirmedikten sonra, birliğe beraberliğe daveti hedef olarak göremedikten sonra, kendimizi toparlamadıktan sonra, kimseye hedefi tarif edemeyiz. Bu yüzden önce kendimizi toparlamak ve toptan Allah’ın ipine sımsıkı sarılmalıyız.
Rabbim inşallah son nefesine kadar yavrularımızla, yaptıklarımızla toparlanmayı, istikametten ayrılmayan, her daim istikamet üzere koşan, insanlara da bu anlamda vesile olan kullarından eylesin” diye konuştu.
Konferans sonrası İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Saliha Bilgiç ve Makam ve Kıraat uzmanı Mine Önder’e hediye takdim etti. Konferans sonrası Görme Engelliler Kuran Kursu Hocası Ümit Şahin ezgi dinletisi sundu. Erkeklere kapalı olan bölümde ise Mine Önder, hanımlara özel Kuran tilaveti ilahi ve ezgi dinletisi sundu.

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