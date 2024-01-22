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Kuran-ı Kerim’e saygısızlık cezasız kalmadı

İHA İHA
22.01.2024 09:47 | Son Güncelleme:
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Kuran-ı Kerim’e ayağıyla basan, Kuran Kursu Yaptırma Derneği Başkan adayı polis tarafından gözaltına alındı.E

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas’ta şehir merkezinde bulunan Sefa Camisinde yaşandı. Sefa Camisi Kuran Kursu Yardırma Derneği kongresinde, başkan adaylarından S.K. yemin ederken önce elindeki Kuranı Kerim’i öpüp başına götürdü, ardından yere atarak üzerine bastı. Bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Sivas Valiliği harekete geçti. S.K., ’dini değerleri aşağılama’ suçlaması ile polis tarafından gözaltına alındı. S.K.’nın ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara teslim edileceği öğrenildi.

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