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Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde okuyanlar ödüllendirildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.07.2020 16:48 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde düzenlenen "Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma” yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından verildi.Şahinbey Belediyesi tarafından Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma yarışması düzenledi.

Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde okuyanlar ödüllendirildi

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde düzenlenen "Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma” yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından verildi.
Şahinbey Belediyesi tarafından Kur’anı Kerim’i Güzel Okuma yarışması düzenledi. Düzenlenen yarışmaya katılan yarışmacılar en az üç dakikalık Kur’an tilaveti videolarını Şahinbey Belediyesi internet adresine gönderdi ve videolar Şahinbey İlçe Müftülüğü’nden görevli üç kişilik jüri heyeti tarafından incelendikten sonra seçilen 8 kişi sosyal medya üzerinden de oylanarak yarışmanın 1’ncisi, 2’ncisi ve 3’üncüsü belirlendi. Dereceye giren yarışmacılar Şahinbey Belediyesi tarafından ödüllendirildi.
"Kur’an-ı Kerim insana huzur verir"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kur’an-ı Kerim’in insana huzur verdiğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak çeşitli yarışmalar düzenliyoruz. Haziran ayı içerisinde düzenlemiş olduğumu Kur’an-ı Güzel Okuma Yarışması’nda Hasan Hüseyin kardeşimiz birinci, Eyüpcan Korkut ikinci, Yunus Emre Erdoğan kardeşimizde üçüncü oldu. Yarışmaya katılan tüm yarışmacıları kutluyorum. Kur’an-ı Kerim hayatımıza rehber edinmemiz gereken ilahi bir kitap. Dolayısıyla hem manasını anlamak, hem de onu dinlemek insan hayatına huzur veriyor. Bu yarışmada ayrı bir heyecana vesile oldu. Bu yarışmaya katılan ve dereceye giren kardeşlerimi bir kez daha kutluyorum” dedi.
Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında birinci olan Hasan Hüseyin Eker “Yarışmaya katılmaktan büyük bir şeref duydum. Bu yarışmaya babamın vesilesi ile katıldım. Başkanımıza böyle bir yarışma düzenlediği için teşekkür ediyorum” dedi. Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında ikinci olan Eyüpcan Kokut “Çok güzel ve önemli bir yarışma. Bu yarışmada ailemizi ve hocalarımızı onurlandırdık. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na böyle bir yarışma düzenlediği için teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında üçüncü olan Yunus Emre Erdoğan “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasında üçüncü oldum. Böyle bir yarışmaya katıldığım için gururlu ve mutluyum. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine böyle bir yarışma düzenlediği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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