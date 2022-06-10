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Kur'an-ı Kerim'i kumaşa işleyen hattat, dua ayeti ve hadisleri nakşederek sanatını sürdürüyor

10.06.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kumaş üzerine iple işlediği Kur'an-ı Kerim'i 12 yılda tamamlayan hattat Muhammed Mahir Hadri, bir yandan yurt içi ve yurt dışında sergilere katılırken, kumaş üzerine yeni eserler işlemeye de devam ediyor - Asıl mesleği terzilik olan Hadri: - "Arkamda güzel bir eser bırakmak için başladım fakat sonrasında başlayan talep dolayısıyla satış da yapıyorum. Bu benim için meslek haline geldi. Bazen hat levhaları çalışıyorum. Bu arada uluslararası sergilere de katılıyorum"

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Kur'an-ı Kerim'i kumaş üzerine yazmaya niyet edip "Ve ma tevfiki illa billah" (Başarı ancak Allah'tandır) yazısıyla çalışmalarına başlayan hattat Muhammed Mahir Hadri, Bursa'daki atölyesinde dua ayeti ve hadisleri kumaşa nakşediyor.

Kuran-ı Kerim'i, yıllar süren bir çalışmayla kumaş üzerine nakşederek ilk sergisini İran'da açan Hadri, boyu 80, eni 60 santimetrelik 200 kilogram ağırlığındaki 12 ciltten oluşan eserini, 2012'den sonra Suriye, Lübnan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar'da sergiledi.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2014'te Türkiye'ye gelen Hadri, işine Bursa'da devam ederek, Türkiye'nin birçok şehrinde eserlerini binlerce kişiyle buluşturdu.

Hüsnü hata dikiş makinesi kullanarak farklı bir yorum getiren, son olarak Kur'an-ı Kerim'deki bazı dua ayetlerini ve hadisleri de kumaşa işleyen Hadri, sanatını başkalarına da öğreterek gelecek kuşaklara aktarmak istiyor.

- "İlim adamları ve büyüklerin görüşlerini alarak devam ettim"

Hadri, AA muhabirine, terzilik yaparken 1998 yılında işlemeye başladığı ve 12 yılda tamamladığı Kur'an-ı Kerim'in, kontrolleri tamamlandıktan sonra ciltlendiğini anlattı.

Çocukken yazısının kötü olduğunu, kendi yazısını dahi okuyamayacak durumda olduğunu ifade eden Hadri, "Ben Allah'tan yazımın güzelleşmesini diledim, O ise kendi lütfuyla bana çokça ikramda bulunarak en güzel yazıları yazdırdı" dedi.

Kur'an-ı Kerim'i kalemle yazmak istediğini ancak terzilik yaparken kumaş üzerine işlemeye dair denemeler yaptıktan sonra bu şekilde devam etmeye karar verdiğini belirten Hadri, "Başta tecrübe yoluyla gittim, 'Ve ma tevfiki illa billah' yazarak başladım. İlim adamları ve büyüklerin görüşlerini alarak devam ettim." diye konuştu.

Deneme yanılma yöntemiyle boş zamanlarında bu işle uğraştığını ve 8 sene boyunca dikiş makinesi ile Kur'an-ı Kerim'i işlediğini dile getiren Hadri, 4 defa yapılan kontroller ve ciltlemelerin ardından 2010 yılında eserini tamamladığını ifade etti.

Hadri, eserin Türkiye, Kuveyt, Katar, Lübnan ve Mısır'da sergilendiğini ve ilgi gördüğünü belirterek, "Bursa'daki küçük atölyemde çalışmalarıma devam ediyorum. 40 hadis, Lokman Hekim'in tavsiyeleri, sureler ve Hazreti Ali'nin faziletlerini de kumaşa işledim. Son olarak Kur'an-ı Kerim'deki bazı dua ayetlerini işledim. 28 sayfalık bir çalışma oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bu işe başlarken maddi beklenti içinde olmadığını vurgulayan Hadri, "Arkamda güzel bir eser bırakmak için başladım fakat sonrasında başlayan talep dolayısıyla satış da yapıyorum. Bu benim için meslek haline geldi. Bazen hat levhaları çalışıyorum. Bu arada uluslararası sergilere de katılıyorum." dedi.

İlk eseri olan 12 cilt ve 200 kilogram ağırlığındaki Kur'an-ı Kerim'in çalınmasından endişe ettiğini ve 3 farklı adreste muhafaza ettiğini aktaran Hadri, bu işe rağbet olduğunu ve öğrenmek isteyenlere eğitim edeceğini sözlerine ekledi.

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