Kur’an-ı Kerim’i okuyan çocuklar Kırşehir’de, ödüllendirildi

Kırşehir’de Kur’an-ı Kerim okuyan çocuklar İl Müftülüğü tarafından ödüllendirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle çocuklar arasında İnternet üzerinden “Evimizin Neşesi Kur’an Sesi” sloganıyla düzenlenen “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda Kırşehir’de dereceye giren çocuklar İl Müftülüğü tarafından ödüllendirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında aileleriyle birlikte evde olan çocuk ve gençlerin Ramazan ayını da fırsat bilerek bu dönemi daha verimli geçirmelerine yardımcı olmak ve Kur’an-ı Kerim okumalarını geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması düzenlenmişti. 2

Kırşehir’de de yarışmaya katılanlara İl Müftüsü Mehmet Yaman tarafından çeşitli hediyeler verildi. Kur’an-ı Kerim okumanın her müslümanın görevi olduğunu söyleyen Müftü Yaman, "Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek ve okumak her müslüman’ın görevidir ve hayırlı bir iştir. Bunun için müslüman hangi yaşta olursa olsun, Kur’an-ı öğrenmek için büyük bir gayret içerisinde olması gerekir. Allah çocuklarını Kur’an eğitimine yönlendiren anne ve babalara, Kur’an öğretenlere bu dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eylesin"dedi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ile Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Program hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sonrasında son buldu.

