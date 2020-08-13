YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kur’an-ı Kerim’i okuyan çocuklar Kırşehir’de, ödüllendirildi

Kur’an-ı Kerim’i okuyan çocuklar Kırşehir’de, ödüllendirildi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 13.08.2020 18:08 | Son Güncelleme

Kırşehir’de Kur’an-ı Kerim okuyan çocuklar İl Müftülüğü tarafından ödüllendirildi.Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle çocuklar arasında İnternet üzerinden “Evimizin Neşesi Kur’an Sesi” sloganıyla düzenlenen “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda Kırşehir’de dereceye giren çocuklar İl Müftülüğü tarafından ödüllendirildi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında aileleriyle birlikte evde olan çocuk ve gençlerin Ramazan ayını da fırsat bilerek bu dönemi daha verimli geçirmelerine yardımcı olmak ve Kur’an-ı Kerim okumalarını geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması düzenlenmişti.

Kur’an-ı Kerim’i okuyan çocuklar Kırşehir’de, ödüllendirildi

Kırşehir’de Kur’an-ı Kerim okuyan çocuklar İl Müftülüğü tarafından ödüllendirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle çocuklar arasında İnternet üzerinden “Evimizin Neşesi Kur’an Sesi” sloganıyla düzenlenen “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda Kırşehir’de dereceye giren çocuklar İl Müftülüğü tarafından ödüllendirildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında aileleriyle birlikte evde olan çocuk ve gençlerin Ramazan ayını da fırsat bilerek bu dönemi daha verimli geçirmelerine yardımcı olmak ve Kur’an-ı Kerim okumalarını geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması düzenlenmişti. 2
Kırşehir’de de yarışmaya katılanlara İl Müftüsü Mehmet Yaman tarafından çeşitli hediyeler verildi. Kur’an-ı Kerim okumanın her müslümanın görevi olduğunu söyleyen Müftü Yaman, "Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek ve okumak her müslüman’ın görevidir ve hayırlı bir iştir. Bunun için müslüman hangi yaşta olursa olsun, Kur’an-ı öğrenmek için büyük bir gayret içerisinde olması gerekir. Allah çocuklarını Kur’an eğitimine yönlendiren anne ve babalara, Kur’an öğretenlere bu dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eylesin"dedi.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ile Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Program hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sonrasında son buldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor? Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor?
PARTNER Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Kesintilerin nedeni leylekler

Kesintilerin nedeni leylekler

Fatih Karagümrük'ün Bolu kampı başladı

Fatih Karagümrük'ün Bolu kampı başladı

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Kırşehir Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
04:14
Sabah
05:48
Öğle
12:53
İkindi
16:41
Akşam
19:49
Yatsı
21:16

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

Onur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kırşehir Belediyesin’den kurban kesim yerleri açıklaması

Kırşehir Belediyesin’den kurban kesim yerleri açıklaması

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Chp İl Başkanı Yılmaz Zengin’in Mutlu Günü

Chp İl Başkanı Yılmaz Zengin’in Mutlu Günü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.