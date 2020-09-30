Kur’an kursları açılış programı Talas İzzet Bayraktar Kur’an Kur’an Kursu’nda yapıldı

2020-2021 yılı Eğitim-Öğretim dönemi Kur’an Kursları açılış programı Talas İlçe Müftülüğü’ne bağlı İzzet Bayraktar Kur’an Kursu’nda gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen programa İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, İl Müftü Yardımcısı Sedanur Sezen, Talas İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut, Kur’an Kursu öğreticileri, 04-06 yaş grubu öğrenciler ve aileleri katıldı. 2020-2021 yılı Eğitim-Öğretim dönemi Kur’an Kursları açılış programı sonrası İl Müftüsü Güven, İl Müftü Yardımcısı Sayın Sezen ve Talas İlçe Müftüsü Sayın Turgut ile birlikte Talas İlçesinde yapımı devam eden Cami ve Kur’an Kursu inşaatlarını gezerek Talas İlçe Müftüsü Turgut’tan inşaatlar hakkında bilgi aldılar. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Talas İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut, “Kıymetli veliler. Sizler ciğerpare yavrularınızı bizlere emanet ettiniz. Onları gözümüz gibi koruyacağımızdan ve seveceğimizden emin olabilirsiniz. Burada onlara yaşlarına uygun bir şekilde etkinliklerle ve oyunlarla gelişim süreçlerine katkıda bulunulacak. Yetkin, donanımlı ve tecrübeli hocalarımızın gözetiminde en güzel bir şekilde vakit geçirecekler. Ayrıca değerler eğitimi de alacaklar. Çocuklarınızı bizlere emanet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Pandemi tedbirlerine ve kurallarına azami derecede riayet ediyoruz, edeceğiz. İnşallah Rabbimden niyazım odur ki, tüm insanlığı bu musibetten en kısa zamanda kurtarsın. İnşallah sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde eğitim ve öğretimimiz devam eder. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum” dedi.

Daha sonra söz alan İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, “Öncelikle 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılımız hem evlatlarımıza, hem bu evlatlarımıza hizmet verecek olan hoca hanımlara, hem de siz velilere hayırlı ve mübarek olsun. Yüce Mevla evlatlarımızı İslami terbiye ile eğitebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Biliyorsunuz ki bu yıl pandemi vesilesiyle Milli Eğitim’de okul öncesi ve 1. sınıflar 2 hafta önce eğitime başladılar. Bugün itibariyle de 04-06 yaş grubu Kur’an kursu öğrencilerimiz ile yetişkin hanımefendilerin geldikleri Kur’an kurslarımızın açılışlarını yapıyoruz. 8 Ekim’e kadar kayıtlarımız devam ediyor. Çevrenizde, komşularınızda, aile ve akrabalarınızda 04-06 yaş grubunda olup da Kur’an kursuna evlatlarını göndermek isteyenler bir an önce en yakın Kur’an kursumuza müracaat edebilirler. Sadece evlatlarımıza değil, evlatlarımızın annelerine ve babalarına da Kur’an-ı Kerim eğitimi veriyoruz. Sizlerden de Kur’an-ı Kerim öğrenmek isteyenler evlatlarınızın bulunmuş olduğu burada aynı zamanda yetişkinlerin sınıflarında da derslerimiz var. Oralara da müracaat edebilirsiniz. Ayrıca evdeki beylerinizden, erkek evlatlarınızdan, babalarınızdan Kur’an-ı Kerim’i öğrenmek isteyenler de en yakın camimizin İmam-Hatip ve Müezzin Kayyımlarına müracaat etsinler” dedi.

Program sonrası İl Müftüsü Güven ve beraberindeki heyet, İzzet Bayraktar Kur’an Kursu’nun dersliklerini gezerek öğrenci, veli ve öğreticilerle sohbet ettiler.

