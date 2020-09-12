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"Kur’an Kursları Uygulama Esasları" semineri yapıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 12.09.2020 12:20 | Son Güncelleme

Bilecik’te İl Müftüsü Ali Erhun başkanlığında "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Uygulama Esasları" semineri yapıldı.Seminer, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kurslarında yeni eğitim-öğretim yılının pazartesi günü başlayacak olması, korona virüs tedbirlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla yapıldı.

Bilecik’te İl Müftüsü Ali Erhun başkanlığında "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Uygulama Esasları" semineri yapıldı.
Seminer, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kurslarında yeni eğitim-öğretim yılının pazartesi günü başlayacak olması, korona virüs tedbirlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla yapıldı. Bilecik Dursun Fakih İmam Hatip Ortaokulu ve Bozüyük Halk Eğitim Müdürlüğü salonlarında gerçekleşen seminere İl Müftüsü Ali Erhun, İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömeroğlu, Bozüyük İlçe Müftüsü Mustafa Topal, Doktor Selçuk Hatipoğlu ve Kur’an kursu öğreticileri katıldı.
Seminer öncesi açılış konuşmasında “Dinin özü ve amellerin en makbulü niyeti en samimi olandır” diyen İl Müftüsü Ali Erhun, “Niyetimiz kadar varız ve niyetimiz kadar insanız. Bütün Hadis kitaplarını incelediğimizde karşımıza ’Ameller Niyetlere Göredir’ hadisi çıkar ve bu hadis en sahih hadislerimizdendir. Niyetin önemini bir örnekle izah etmek gerekirse, Süleymaniye Cami’nin inşaatında çalışan iki usta düşünün. Birisi çalışma amacını ekmek parası ve geçim derdi olduğunu söylerken diğeri ise, ’Ben asırlar sonrasına hitap edecek muhteşem bir eser bırakmayı amaçlıyorum’ diyor. Sizler de ikinci usta gibi geleceğe muhteşem eserler ve muhteşem nesiller bırakmanın amacında olmalısınız. Yaptığınızın işin önemini kavrayarak görevlerinize dört elle sarılmalısınız. Sizler bu kutsal görevinizin kölesi ve hizmetkarı olursanız yüce Allah da sizin her işinizi gördürecek hizmetkarları yaratır ve bütün hayır kapıları sizlere açar. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının hayırlara vesile olmasını cenabı Allah’tan temenni ediyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.
Seminer, Dr. Selçuk Hatipoğlu’nun korona virüs tedbirleri ve İl Müftüsü Aysel Hacıömeroğlu’nun 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Uygulama Esasları sunumu ile son buldu.

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