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Kuran kursu hocaları çocukları sevindirdi

VAN HABERLERİ  | 16.05.2020 18:40 | Son Güncelleme

Van merkez Tuşba ilçesine bağlı Yeşil Camii Kur’an Kursu hocaları ve il müftü yardımcısı, kırsal mahallelerdeki çocukların sevinçlerine ortak oldular.Tuşba ilçesine bağlı Yeşil Camii Kur’an Kursu hocaları Esma Mantaş ve Fatma Aydın, İl Müftü Yardımcısı Melike Seyitoğlu Özkan, Yenişehir Kur’an Kursu Öğreticisi Gamze Duman Kral ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü Büşra Yılmaz’nın katkıları ile çocukların sevinçlerine ortak oldular.Kurs hocaları, “Yardım çalışmalarımız esnasında kız kardeşlerine bebek hediye ederken; Batuhan ve Fırat’ın bisiklet talebi bisikletçi amcalarından karşılık buldu.

Van merkez Tuşba ilçesine bağlı Yeşil Camii Kur’an Kursu hocaları ve il müftü yardımcısı, kırsal mahallelerdeki çocukların sevinçlerine ortak oldular.
Tuşba ilçesine bağlı Yeşil Camii Kur’an Kursu hocaları Esma Mantaş ve Fatma Aydın, İl Müftü Yardımcısı Melike Seyitoğlu Özkan, Yenişehir Kur’an Kursu Öğreticisi Gamze Duman Kral ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü Büşra Yılmaz’nın katkıları ile çocukların sevinçlerine ortak oldular.
Kurs hocaları, “Yardım çalışmalarımız esnasında kız kardeşlerine bebek hediye ederken; Batuhan ve Fırat’ın bisiklet talebi bisikletçi amcalarından karşılık buldu. Biz de çocukların dışarı çıkma saatinde bisikletleri ulaştırmak düştü” dediler. Bununla birlikte çocuklara kitap ve Diyanet Çocuk Dergisi hediye eden hocalar, çocuklardan birinin “okuyup büyük adam olacağım inşallah” demesi, hocaları çok duygulandırdı.

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