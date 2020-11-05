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Kur’an kursu için yardım çağrısı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 05.11.2020 12:46 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta geçen yıl yapımına başlanan Kur’an kursu iş adamları ve hayırseverlerin desteği bekleniyor.Dulkadiroğlu İlçe Müftülüğünce yaptırılan 4-6 Yaş Grubu Gündüz Kuran Kursu inşaatında sona doğru gelindi.

Kur’an kursu için yardım çağrısı

Kahramanmaraş’ta geçen yıl yapımına başlanan Kur’an kursu iş adamları ve hayırseverlerin desteği bekleniyor.
Dulkadiroğlu İlçe Müftülüğünce yaptırılan 4-6 Yaş Grubu Gündüz Kuran Kursu inşaatında sona doğru gelindi. Kaba inşaat ve dış mantolama işi ve penceresi tamamlanan kurs binası, su elektrik ve ısınma şebekeleri çekilmesi, iç boya badana işi tamamlandıktan sonra hizmete açılacak.
Dulkadiroğlu İlçe Müftüsü Davut Polat, devlet ve vatandaş iş birliği ile yapılan Kur’an kursu inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Yaklaşık maliyet 800 bin liradır. 3 katlı olan kursumuzda 120 öğrenci eğitim görebilecek. 4-6 yaş yavrumuza 4 sınıfla kurs verebileceğiz. İçinde, 4-6 yaş oyun alanı ile hizmet verecek olan kursumuzun yüzde 90’ı tamamlandı. Artık sona geldik ve inşallah hayırsever vatandaşlarımızın katkıları ile kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Bu zamana kadar kursumuza destek olan bütün hayırseverlere ve bizleri cesaretlendirip inşaatın bu duruma gelmesine büyük destek olanlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Kur’an kursu için yardım çağrısı

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