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Kur’an kursu öğrencileri İzmir’e ‘yanındayız’ mesajı verdiler

BİLECİK HABERLERİ  | 04.11.2020 15:31 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük İlçe Müftülüğüne bağlı Ertuğrulgazi Kur’an kursu öğrencileri depremin yaralarını sarmaya çalışan İzmir halkına hazırladıkları pankartlarla ‘yanındayız’ mesajı verdiler.Ertuğrulgazi Kur’an kursu öğrencileri öğretmenlerinin yardımıyla hazırladıkları pankartlarla İzmir’in acısını paylaştılar.

Bilecik’in Bozüyük İlçe Müftülüğüne bağlı Ertuğrulgazi Kur’an kursu öğrencileri depremin yaralarını sarmaya çalışan İzmir halkına hazırladıkları pankartlarla ‘yanındayız’ mesajı verdiler.
Ertuğrulgazi Kur’an kursu öğrencileri öğretmenlerinin yardımıyla hazırladıkları pankartlarla İzmir’in acısını paylaştılar. “Allah’ım güzel ülkemizi koru, İzmir minik kalplerimiz seninle, Umut oldun Elif, Geçmiş olsun İzmir” gibi yazılı sloganlar ve renkli pankartlarıyla İzmir’in yanında olduklarını gösterdiler. Ayrıca öğrenciler, Kızılay Haftası dolayısıyla öğretmenleri aracılığı ile deprem ile ilgili bilgi sahibi oldular, deprem anında yapılması gerekenleri öğrendiler.

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