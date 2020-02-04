YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Kur’an kursu öğrencileri sinemada çizgi film izlediler

Kur’an kursu öğrencileri sinemada çizgi film izlediler

BİLECİK HABERLERİ  | 04.02.2020 18:29 | Son Güncelleme

Bilecik TOKİ Kuruluş Kur’an Kursu öğrencilerine çizgi film izlettirildi.Kur’an kursunun 4-6 yaş sınıfı öğrencileri "Rafadan Tayfa Göbekli Tepe" adlı çizgi filmi izlemek üzere öğreticileri ile birlikte sinemaya gittiler.

Kur’an kursu öğrencileri sinemada çizgi film izlediler

Bilecik TOKİ Kuruluş Kur’an Kursu öğrencilerine çizgi film izlettirildi.
Kur’an kursunun 4-6 yaş sınıfı öğrencileri "Rafadan Tayfa Göbekli Tepe" adlı çizgi filmi izlemek üzere öğreticileri ile birlikte sinemaya gittiler. Bilecik İlim Yayma Cemiyetinin katkılarıyla düzenlenen sinema keyfinde çocuklar doyasıya gülüp eğlendiler. Çocuklara öğreticileri Medine Urfanlı, Nurhan Türk ve Selma Sümer eşlik ederken, öğrenciler sinema sonrası İdlib yararına düzenlenen Hayrına Satış veya Yardım Kampanyasına katılarak katkıda bulundular.

Kur’an kursu öğrencileri sinemada çizgi film izlediler

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Edirne’ye ‘kar’ uyarısı

Edirne’ye ‘kar’ uyarısı

Kuşadası yaza hazırlanıyor

Kuşadası yaza hazırlanıyor

Bilecik Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:34
Sabah
08:00
Öğle
13:19
İkindi
16:03
Akşam
18:28
Yatsı
19:48

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Aksu Eczanesi
Bozuyuk
Beler Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Osmaneli Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Söğüt Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfi

Çocukların yarı yıl tatilinde kamyon lastiği ile kar keyfi

Türkiye 3.sü oldu

Türkiye 3.sü oldu

Önce okudular sonra üzerinde tartıştılar

Önce okudular sonra üzerinde tartıştılar

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

Pazaryeri’nde eski çamaşırhane restorasyon ediliyor

Pazaryeri’nde eski çamaşırhane restorasyon ediliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.