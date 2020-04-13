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Kur’an Kursu Öğreticileri’nden Emniyet’e 250 adet maske

BALIKESİR HABERLERİ  | 13.04.2020 15:13 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Müftülük bünyesinde faaliyet gösteren Edincik Hatice Baş Kur’an Kursu Öğreticileri Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek 250 adet yıkanabilir maske takdiminde bulundu.Bandırma Müftülüğü’nün ’’Kardeşine Bir Nefes de Sen Üret’’ projesi kapsamında, Bandırma Müftü Vekili Cemalettin Torun, proje yöneticileri Edincik Hatice Baş Kuran Kursu Öğreticileri Münire Şimşek ve Sevim Aydemir ile birlikte 10 Nisan Polis Haftası ve günü dolayısıyla Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran’ı makamında ziyaret ederek 250 adet yıkanabilir maskeyi takdim etti.Yapılan ziyarette Türk Polis Teşkilatı’nın 175 nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Bandırma Emniyet Müdürü Soner Duran nezdinde tüm polis teşkilatının 10 Nisan Polis Bayramı kutlandı.

Kur’an Kursu Öğreticileri’nden Emniyet’e 250 adet maske

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Müftülük bünyesinde faaliyet gösteren Edincik Hatice Baş Kur’an Kursu Öğreticileri Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek 250 adet yıkanabilir maske takdiminde bulundu.
Bandırma Müftülüğü’nün ’’Kardeşine Bir Nefes de Sen Üret’’ projesi kapsamında, Bandırma Müftü Vekili Cemalettin Torun, proje yöneticileri Edincik Hatice Baş Kuran Kursu Öğreticileri Münire Şimşek ve Sevim Aydemir ile birlikte 10 Nisan Polis Haftası ve günü dolayısıyla Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran’ı makamında ziyaret ederek 250 adet yıkanabilir maskeyi takdim etti.
Yapılan ziyarette Türk Polis Teşkilatı’nın 175 nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Bandırma Emniyet Müdürü Soner Duran nezdinde tüm polis teşkilatının 10 Nisan Polis Bayramı kutlandı.

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