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Kur’an kursu öğreticisinden ‘Durma Sende İnfaka Sarıl’ kampanyası

VAN HABERLERİ  | 08.05.2020 10:16 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba İlçe Müftülüğüne bağlı Seyit Battal Gazi Camii Kur’an Kursunda öğreticilik yapan Emine Yılmaz, “Kardeşini Düşünmek, Müslüman’ca Bir Tavır.

Van’ın Tuşba İlçe Müftülüğüne bağlı Seyit Battal Gazi Camii Kur’an Kursunda öğreticilik yapan Emine Yılmaz, “Kardeşini Düşünmek, Müslüman’ca Bir Tavır. Durma Sende İnfaka Sarıl” kampanyası başlattı.
Kampanyaya her taraftan gelen desteklerle kursu hem market hem de giyim mağazasına dönüştüren Emine Yılmaz, bunları paketleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Yılmaz, "Bu yıl Ramazan ayında camilerde toplanamayışımızdan, mukabele yapamayışımızdan, mahalle sakinleri ile kursumuz imkânları ile her yıl düzenlediğimiz iftar sofralarından, en önemlisi mahallemizin büyük katkıları ile birlikte yaptığımız infak, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşamayacağımız düşüncesi beni ve öğrencilerimi pek üzmüştü. Ama tüm zorluk ve sıkıntılar karşısında çözümcü Müslüman profili olmak gerektiğini düşünüp böyle güzel bir işe koyulduk. Amacımız önce kendi içimizde bir kaç koli hazırlamaktı, ama gerek dostlarımızın gerek akrabalarımızın ve öğrencilerimizin destekleriyle çok fazla yardım kolimizi hazırladık. Kursumuzda topladığımız gıda malzemelerini ve kıyafetleri yine elbirliği ile kolilere yerleştirdik. Bunları da önceden tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık. Rabbime sonsuz kere hamdolsun ki niyetimizin karşılığında böyle güzel bir netice verdi. Destek veren tüm öğrencilerime, aileme, sohbet gruplarıma, komşularıma ve tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Karşılığı cennet olan bir alışveriş olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.
İl Müftü yardımcıları Sacit Emiri ve Melike Seyitoğlu Özkan da, örnek davranışlarından dolayı Emine Yılmaz’ı ziyaret ederek bu güzel kampanyasından dolayı teşekkür etti.

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