YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Kur’an kursu öğreticisinden sokak hayvanlarına destek

Kur’an kursu öğreticisinden sokak hayvanlarına destek

VAN HABERLERİ  | 23.04.2020 16:04 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba İlçe Müftülüğünde Kur’an kursu öğreticiliği yapan Emine Yılmaz, sokak hayvanlarına evde fazla kalan yemekleri vererek iyilik harekatı başlattı.Emine Yılmaz’a özellikle eşi ve çocuklarından sonra Van’daki öğrencilerinden de destek geldi.

Kur’an kursu öğreticisinden sokak hayvanlarına destek

Van’ın Tuşba İlçe Müftülüğünde Kur’an kursu öğreticiliği yapan Emine Yılmaz, sokak hayvanlarına evde fazla kalan yemekleri vererek iyilik harekatı başlattı.
Emine Yılmaz’a özellikle eşi ve çocuklarından sonra Van’daki öğrencilerinden de destek geldi. Geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığının "Yazım’da kardeşlik var" projesinden Çanakkale ve Tekirdağ’da bulunan öğrencilerinin de katıldığı "Sokak Hayvanları İçin Şimdi İyilik Zamanı" harekatına dönüştü.
Konu ile ilgili konuşan Emine Yılmaz, "Temelinde merhamet, her hususta başkasını da düşünme mesuliyetini bizlere yükleyen bir dinin bireyleri, ecdadımızın hayvanları her zaman koruyup gözetlediklerini unutmayan torunları olarak başlattığımız bir harekatı, çok şükür ki amacımıza ulaşıyoruz" dedi.

Kur’an kursu öğreticisinden sokak hayvanlarına destek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Altındağ’dan Ankaralı çiftçilere destek

Altındağ’dan Ankaralı çiftçilere destek

Emekli astronot Don Thomas'tan, 23 Nisan mesajı

Emekli astronot Don Thomas'tan, 23 Nisan mesajı

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Van Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:12
Öğle
12:10
İkindi
15:54
Akşam
18:57
Yatsı
20:21

Van Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Akay Eczanesi
Ipekyolu
Bakır Eczanesi
Ipekyolu
Ipekyolu Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaymakam Aslan gönüllere dokunmaya devam ediyor

Kaymakam Aslan gönüllere dokunmaya devam ediyor

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Milletvekili Arvas: “Tarımsal ve kültürel değeri olan Erciş üzümünü yaygınlaştırıyoruz”

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

Özalp'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yıldönümü -Kurtuluş törenlerinde öğrenciler Türtçe ve Kürtçe şarkılar söyledi

Özalp'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yıldönümü -Kurtuluş törenlerinde öğrenciler Türtçe ve Kürtçe şarkılar söyledi

İş adamlarından depremzedelere dayalı döşeli prefabrik ev

İş adamlarından depremzedelere dayalı döşeli prefabrik ev

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.