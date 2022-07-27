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Kur'an kursunun 77 yaşındaki "öğrenci dedesi"

27.07.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da küçük yaşlardan itibaren istemesine rağmen katılamadığı Kur'an kursuna 77 yaşında başlayan Mustafa Karakaya, Kur'an-ı Kerim okuma hayalini gerçekleştirdi - Kurs eğitmeni Zeynep Akbaş: - "Mustafa amca şu anda Kuran'ı tecvitle okumaya öğrendi. Hatimler yapmaya başladı"

YASİN DİKME - Şanlıurfa'da yaşayan 77 yaşındaki Mustafa Karakaya, çocukluğunda yarım kalan Kur'an-ı Kerim eğitimini gittiği kurs sayesinde tamamladı.

Haliliye ilçesinde yaşayan ayakkabı tamircisi 4 çocuk babası Mustafa Karakaya, küçük yaşlardayken Kur'an öğrenmek için gittiği camilere iş hayatına erken atılması nedeniyle devam edemedi. Yaşı ilerledikçe ve çalışma hayatının yoğunluğundan arzusunu yerine getiremeyen Karakaya, 77 yaşında torunları yaşındaki çocuk ve gençlerle Kur'an kursu eğitimine başladı.

Yaklaşık 1 yıllık eğitimin ardından Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayan Karakaya, her gün kursta çocuklarla kendisini geliştirmeye devam ediyor.

Kur'an kursunun "öğrenci dedesi" yakıştırması yapılan Mustafa Karakaya, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin hayalini kurduğu hatırlattı.

Yıllar sonra hayaline ulaşmanın sevincini yaşadığını dile getiren Karakaya, yaklaşık 10 yaşındayken Kur'an öğrenmeye çalıştığını fakat çalışmak zorunda kaldığı için kurslara devam edemediğini kaydetti.

"Öğrenmenin yaşı yok" diyen ve herkesi Kur'an kurslarına davet eden Karakaya, şöyle konuştu:

"Küçükken öğrenmeye gayret ettim. Fakat olmadı. Ailemin maddi durumu iyi değildi. Küçük yaşlarda çalışmaya başladım. Küçüklüğümden beri ayakkabıcılık yaptım. Kuran öğrenmeyi çok istememe rağmen bir türlü öğrenemedim. Şimdi çok şükür öğrendim. Hem de tecvitle öğrendim. Kuran'ı okuyorum ve hatimler yaptım. Herkese, özellikle gençlere tavsiye ediyorum. Gençler, zamanlarını boş işlerle geçirmesinler, dinimizi öğrensinler. İlermiş yaşıma rağmen ben öğrendim ve öğrenmeye devam ediyorum. Her gün Kuran okuyorum."

- Azmi gençlere örnek oluyor

Kur'an kursu eğitmeni Zeynep Akbaş da Mustafa Karakaya'nın kurslara düzenli devam ettiğini ve ilerlemiş yaşına rağmen Kuran okumaya başardığını belirtti.

Karakaya'nın çok azimli olduğunu ifade eden Akbaş, "Mustafa amca çocuklarını büyütmüş meslek edindirmiş, 50 yıl ayakkabıcılık yapmış, emekli olduktan sonra da felç olan eşine hizmet etmiş. Eşi vefat edince, hayalini gerçekleştirmek için buraya geldi. Merkezde açılan Kuran kursuna başladı. Mustafa amca yaz-kış demeden kursumuza geliyor. Yaz kuran kurslarına da devam ediyor. Mustafa amca şu anda Kuran'ı tecvitle okumaya öğrendi. Hatimler yapmaya başladı. Azmiyle herkese örnek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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