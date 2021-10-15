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Kur'an öğrenmek isteyen görme engelli çocuk, Braille alfabeli Elif-Ba'ya kavuştu

15.10.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur'an öğrenmek isteyen görme engelli çocuk, Braille alfabeli Elif-Ba'ya kavuştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen görme engelli Ziya Mercan'a, Braille alfabesiyle hazırlanan Elif-Ba kitabı hediye etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüzde 90 görme engeli bulunan 11 yaşındaki Mercan'ın Elif-Ba isteği üzerine harekete geçildi.

Belediye ekipleri, Mercan'a, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan tecvitli Braille alfabeli Eli-Ba hediye etti.

Açıklamada sözlerine yer verilen Mercan, kabartma harflerle özel basılmış Elif-Ba için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Kur'an-ı Kerim okumak istediğini dile getiren Mercan, "İlk kez böyle bir Elif-Ba kitabım oldu, o yüzden çok mutluyum. İstanbul'da bir okulda kabartma Türkçe yazıyı öğrendim. Şimdi de inşallah Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i okuyacağım. Bu yüzden heyecanlıyım. Okumak için çok hevesim var, içinde neler geçtiğini merak ediyorum. Bu Elif-Ba'yı elime ulaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesinin özel sporcular için başlattığı "Ben de Varım" projesi kapsamında spor branşlarına yönlendirilecek Mercan, bu alanda eğitimlere başlayacak.

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