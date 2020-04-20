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Kur’an’a Hizmet Derneğinden sağlık çalışanlarına su desteği

İZMİR HABERLERİ  | 20.04.2020 17:36 | Son Güncelleme

Kur’an’a Hizmet Derneği, korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere 20 bin adet su teslim etti.Kur’an’a Hizmet Derneği, korona virüsü ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına su desteğinde bulundu.

Kur’an’a Hizmet Derneğinden sağlık çalışanlarına su desteği

Kur’an’a Hizmet Derneği, korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere 20 bin adet su teslim etti.
Kur’an’a Hizmet Derneği, korona virüsü ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına su desteğinde bulundu. Dernek bu kapsamda, çalışanlara dağıtılmak üzere İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine 20 bin adet suyu teslim etti. Su dağıtımı esnasında derneğin yönetim kurulu üyelerinden Cengiz Sonbur, Hastane Müdürü Mehmet Turan ve hastane yetkilileri hazır bulundu.
Dernek yönetim kurulu üyesi Cengiz Sonbur, "Korona virüsü salgının başladığı ilk günlerden bugüne kadar, tamamı bedelsiz olarak canla başla virüse karşı mücadele eden sağlık çalışanlarımıza destek niyeti ile 20 bin adet; 05 lt, 1,5 lt ve 300 ml bardak suları hastane yetkililerine farklı farklı zamanlarda teslim edildi. Bundan sonrada sağlık çalışanlarımıza peyder pey desteklerimiz devam edecek. Salgına karşı ihtiyaç sahiplerine erzak dağıtımlarımız da son hızıyla devam ediyor. Kurallara uyarsak en kısa zamanda milletçe bu sıkıntıyı atlatabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

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