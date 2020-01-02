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  4. Kuraya girecek olan hacı adaylarına e-Devlet şifresi uyarısı

Kuraya girecek olan hacı adaylarına e-Devlet şifresi uyarısı

MANİSA HABERLERİ  | 02.01.2020 12:04 | Son Güncelleme

2020 yılı Hac kuraları 9 Ocak Perşembe günü çekiliyor.

Kuraya girecek olan hacı adaylarına e-Devlet şifresi uyarısı

2020 yılı Hac kuraları 9 Ocak Perşembe günü çekiliyor. Kurada Hac kayıt hakkı elde eden hacı adaylarının 13 Ocak Pazartesi sabahı kesin kayıtlarını yaptırabilmeleri için muhakkak e-devlet şifresi almış olmaları gerektiği bildirildi. Hac kurasına grup halinde giren hacı adaylarının sadece grup başı olan kişilerin e-devlet şifresi almasının yeterli olacağı açıklandı.
Manisa’da özel bir seyahat acentasının Hac ve Umre Sorumlusu Hasan Kadri Adalı, kuraya girecek olan hac adaylarına e-Devlet şifresi uyarısında bulundu.
Manisa ilinde Hacca gitmek üzere 2020 yılında ilk defa kayıt yaptıran 3 bin kişi ile birlikte bu sayı toplamda 41 bin 788’e ulaştığını ifade eden Adalı, “9 Ocak’ta çekilecek kurada Manisa genelinden 1450 kişinin hacca gitmesi bekleniyor. Kurada Hac Kesin Kayıt hakkı kazanan hacı adaylarının yüzde 60’ı Diyanet, yüzde 40’ı Acenta organizasyonu ile gidebilmektedir. Hac ücretleri Diyanet işleri Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Geçen seneki en düşük hac ücreti 15.480 Riyal idi, 2020 yılı Hac ücretinin bu rakamların altında olmayacağı beklenmektedir. Bu ücret konaklama türlerine göre değişmektedir. Geçtiğimiz Hac döneminde Hac ücretleri Diyanet İşleri Başkanlığı Hesabına 2 eşit taksit halinde yatırılmıştır. Tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var, 9 Ocak 2020 Perşembe günü kuraya girecek hacı adaylarının,13 Ocak 2020 Pazartesi günü kesin kayıt yaptırabilmeleri için e-devlet şifrelerini PTT şubelerinden önceden temin etmeleri çok iyi olacaktır. Kuranın çekileceği Perşembe gününden sonra e-Devlet şifresi almaları için sadece bir mesai günü Cuma günü olduğu için, hacı adaylarının sıkıntı yaşamaması ve PTT şubelerinde yoğunluk oluşmaması için 9 Ocak 2020 Perşembe gününden önce e-Devlet şifrelerini almaları tavsiye edilmektedir. Hac kurasına girecek olan tüm Hacı adaylarına hayırlısı olmasını temenni ederiz” dedi.

Kuraya girecek olan hacı adaylarına e-Devlet şifresi uyarısı

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Sabah
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Öğle
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İkindi
15:46
Akşam
18:07
Yatsı
19:29

Manisa Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Perşembe

Derman Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Uncubozköy Eczanesi
Merkez
Özkan Eczanesi
Turgutlu
Sözeri Eczanesi
Turgutlu
Candan Eczanesi
Akhisar
Sağlık Eczanesi
Akhisar
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