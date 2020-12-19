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"Kurbağa adamlar" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 19.12.2020 11:05 | Son Güncelleme

"Kurbağa adamlar" AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli "kurbağa adamlar", Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen ekip üyeleri, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Dalgıç polisler, "haber" kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", "yaşam" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Sofranın sürpriz konuğu", "spor" kategorisinde de Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını seçti.

Polis memuru Abdülkadir Okur, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu ifade etti.

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