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Kurban Bayramı için SYDV'lere 223,7 milyon lira ek kaynak aktarıldı

07.07.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı için SYDV'lere 223,7 milyon lira ek kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 223,7 milyon lira ek kaynak aktarıldığını bildirdi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olacaklarını belirtti.

Ülke genelindeki tüm SYDV'ler aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için ayni ve nakdi olarak destek verdiklerini vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yardımda bulunuyoruz. Ramazan ayı öncesinde vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV'lerimize 224 milyon lira kaynak aktarmıştık. Şimdi de Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yaklaşık 223,7 milyon lira ek kaynak aktardık."

Yanık, ihtiyaç sahiplerine sunulan sosyal yardımların nesnel, şeffaf ve hesap verilebilir biçimde gerçekleştiğini aktardı.

Sosyal yardımları talep odaklıdan çıkarıp arz odaklı şekle dönüştürdüklerine dikkati çeken Yanık, "Vatandaşlarımız artık bize gelmiyor, biz onlara ulaşıyoruz. Bunu da yaparken hiçbir ayrım gözetmiyoruz. 2002'den bu yana ürettiğimiz sosyal refahı eşit bir biçimde dağıtmanın mücadelesini veriyoruz. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın dönemsel ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal yardımlarımızı ve desteklerimizi artırarak vatandaşlarımıza sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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