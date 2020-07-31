Kurban Bayramı kutlanıyor

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında bayram namazı için camileri doldurdu.

Şanlıurfa'da vatandaşlar, Kovid-19 tedbirlerine uyarak tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde bayram namazlarını kıldı. Namaz sonrası vatandaşlar kurban kesim noktalarına gitmek üzere alandan ayrıldı.

- Gaziantep

Gaziantep'te vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takarak ve ellerinde seccadeleriyle Kurban Bayramı namazı için Ulu Cami'ye geldi. Sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutan vatandaşlar, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namaz sonrası kurbanlarını kesmek üzere ayrıldı.

- Malatya

Malatya'da vatandaşlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki camiye seccadeleriyle geldi.

Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak, bayram namazını kıldı.

Namazın akabinde şehitliğe geçen bazı vatandaşlar burada şehitler için dua etti.

- Kahramanmaraş