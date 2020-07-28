Kurban Bayramı öncesi camilerde Covid-19’a karşı hijyenik kuru sistem önlemi

Kurban Bayramı öncesinde Büyükçekmece’nin ibadethaneleri Türkiye’de ilk kez uygulanan, biyolojik ve hijyenik kuru sistem yöntemiyle derinlemesine temizleniyor.

Covid-19 ile mücadelesini kararlılıkla sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, camilerde daha sağlıklı ibadet yapılabilmesi için halılarda nem, küf, bakteri ve virüs oluşmasını engelleyen nano teknoloji kullanıyor. Kurban Bayramı öncesinde Büyükçekmece genelindeki ibadethanelerde başlatılan hijyenik sistem kuru temizleme işlemi bayram sonrasında da rutin olarak devam edecek. Hiçbir kimyasal temizlik maddesi kullanılmadan, tamamen biyolojik ürünlerle yapılan kuru sistem temizlik yöntemi hem halılarda derinlemesine bir hijyen sağlıyor, hem de koku, rutubet, küf ve bakteri oluşumunu önlüyor.

“Türkiye’de ilk defa uygulanan bir sistem”

İbadethanelerde başlatılan hijyenik kuru sistem temizlik yöntemi hakkında açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, Kurban Bayramı öncesinde Covid-19 salgınını da göz önünde bulundurularak, bütün camileri nano teknoloji kullanarak temizlediklerini belirterek şunları söyledi: “Türkiye’de ilk defa uygulanan bir sistemle belli periyotlar halinde bu temizlikler yapılacaktır. Covid-19 dönemiyle birlikte 3 temel ilkeyi de unutmamak lazım. Mesafe, maske ve temizlik çok önem arz etmektedir. İbadet yapılan ibadet yerlerde hijyenin önemi daha da fazladır. Bu vesileyle bu temizlik işleri belli periyotlarla devam edecektir. Bu temizlikte mantar küfü ve gravüre kullanılıyor. Tamamen doğal olduğu için rutubet, nem, küf, bakteri, virüs gibi halılarda oluşmasını ortadan kaldırıyor.”