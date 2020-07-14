Kurban Bayramı öncesi "dolandırıcı ve sahte para" uyarısı

Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman yaklaşan kurban bayramı öncesi yaylalarda kurbanlık yetiştiren üreticileri ziyaret ederek, onları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve dolandırıcılara karşı uyarıyor.

Yaman, AA muhabirine, küçükbaş hayvan üreticilerinin zor şartlar altında üretim yaptıklarını belirterek, kurban bayramının küçükbaş hayvan üreticilerini bir yıl bekledikleri bir zaman olduğunu, onlar için çifte bayram sayıldığını ifade etti.

Yaman, "Küçükbaş hayvan üreticisi bir yıl boyunca kuzusunu, oğlağını keçisini kurban için besler. İnsanlar akşam evlerine yatmaya giderken onlar hayvanlarıyla dağa çıkar. Yazın sıcağı, kışın tipisi onları etkilemez. Mecburen sürüsünü merada yaymak zorundadır. Tek hedefleri yetiştirdiği hayvanları kurban bayramında değerinde satabilmektir. Tüm planlarını kurban bayramı sonrasına yaparlar." diye konuştu.

- "Üreticilerimiz kurban dolandırıcılarına ve sahte paraya karşı dikkatli olsun"

Anadolu'da küçükbaş hayvan üreticisinin iyi niyetli olduğunu ve güler yüzlü herkese inanabileceğini belirten Yaman, şunları söyledi: