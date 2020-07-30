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Kurban bayramı öncesi ’’drone’’ ile trafik denetimi

ARDAHAN HABERLERİ  | 30.07.2020 17:00 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı öncesi trafik kazalarını en aza indirmek için denetimlerini artıran trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda oluşturulan noktalarda drone kullanarak inceleme yaptı.Ardahan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla kent merkezindeki denetimlerini sıklaştırdı.

Kurban Bayramı öncesi trafik kazalarını en aza indirmek için denetimlerini artıran trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda oluşturulan noktalarda drone kullanarak inceleme yaptı.
Ardahan Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla kent merkezindeki denetimlerini sıklaştırdı. Kentte ihlalleri en aza indirmek için yoğun bir şekilde çalışan ekipler Kongre caddesi üzerinde bulunan İş Bankası kavşağı üzerinde drone havalandırarak, araç sürücülerinin yaya geçidindeki geçiş üstünlüğüne uyup uymadıkları denetlendi. Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde yayalara geçiş üstünlüğü sağlamayan araç sürücülerine cezai işlem uygulanarak uyarılada bulunuldu.
Uygulama kapsamında kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri, direksiyon başında cep telefonu ile konuşma ve ters yönden gelerek kural ihlali yapan araç sürücülerini tespit ederek, haklarında işlem yapıldı.

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