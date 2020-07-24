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Kurban Bayramı öncesi polisten sahte para uyarısı

ANTALYA HABERLERİ  | 24.07.2020 11:57 | Son Güncelleme

Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik ekipleri, Kurban Bayramı’nda sahte para ve dolandırıcılığa karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.Ekipler, sahtecilik olaylarının önlenmesi ve suçla etkin mücadelede vatandaşların desteğinin alınması amacıyla, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların yoğun bulunduğu mahalle, cadde, sokaklarda ve kurban pazarlarında bilinçlendirme çalışmaları yapıyor.

Kurban Bayramı öncesi polisten sahte para uyarısı

Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik ekipleri, Kurban Bayramı’nda sahte para ve dolandırıcılığa karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
Ekipler, sahtecilik olaylarının önlenmesi ve suçla etkin mücadelede vatandaşların desteğinin alınması amacıyla, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların yoğun bulunduğu mahalle, cadde, sokaklarda ve kurban pazarlarında bilinçlendirme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda, kurbanlık hayvan almak için pazar yerlerine gelen vatandaşlar ile esnafın, çeşitli suçlara maruz kalmalarını engellemek amacıyla Bayındır Mahallesinde ve Gazi Bulvarı üzerinde kurulan hayvan pazarına giden ekipler, çalışmalarını sürdürdü.

Kurban Bayramı öncesi polisten sahte para uyarısı

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