Kurban Bayramı öncesi sahte para operasyonu

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde sahte para operasyonu yaptı.

Kurban Bayramı öncesi Adıyaman merkezde birçok işyerine sahte banknot verdiği tespit edilen E.S., Ö.L. ve İ.G. isimli şahıslar polisin çalışması sonucunda araçlarıyla birlikte yakalandı. Yapılan aramada 48 adet 100 Türk Lirası sahte banknot ele geçirildi.

Üç şüpheli gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. E.S. isimli şahıs mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

