Kurban bayramı öncesinde denetimlerin artırılacağı belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı;

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Kurban bayramı öncesinde hayvan pazarı güzergahında yol kontrolü ve denetimleri yapılacağını hayvan sahipleri ile hayvan ve hayvansal ürün taşıyan araç sahipleri 5996 sayılı kanunun ilgili maddelerince cezai işleme maruz kalmamaları konusunda uyardı.

İl içi büyükbaş hayvan sevklerinde büyükbaş hayvan pasaportlarının, küçükbaş hayvan sevklerinde ise koyun-keçi nakil belgelerinin, il dışı sevklerinde ise veteriner sağlık raporlarının alınması gerektiği hatırlatan İl Müdürü Sarı, "Üreticilerimizin belgesiz hayvan alım ve satımı nedeni ile mağdur olabilir. Üreticilerimiz belgesiz hayvanlarını hayvan pazarına getirmesinler. Belgesiz hayvanlar pazara alınmayacak" dedi.

’Yol güzergahlarında denetimler artırılacak’

Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarı ve yol güzergâhlarında, hayvan ve hayvansal ürün hareketlerinin kontrolüne yönelik denetimlerin artarak devam edileceğini hatırlatan Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, "Hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması için hayvan hareketlerinin kontrolü büyük önem arz ediyor. İlimizdeki hayvan pazarlarında salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek, bunlardan korunmak, hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarını temin etmek amacıyla denetimler yapıyoruz. Bu denetimlerde önceliğimiz üreticisinin korunmasıdır. Hayvan Hastalıkları ile Mücadele çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için öncelikle hayvan hareketlerinin belli kurallar içerisinde yürütülmesi gerekmektedir. Bir işletmede bir hayvanda görülen bulaşıcı bir hastalık, çok kısa bir süre içerisinde işletmedeki tüm hayvanları, sonrasında tüm köyü, oradan da il geneline yayılabilmektedir. Kontrolsüz hayvan hareketleri ile de bu hastalık diğer illerdeki hayvanlara bulaşmaktadır. Bakanlığımız mevzuatları gereği hayvanların il içi nakillerinde büyükbaş hayvanlarda pasaport, küçükbaş hayvanlarda ise nakil belgesi hazırda bulundurulması zorunludur. İl dışına sevk edilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda ise nakil esnasında veteriner sağlık raporu bulundurulması gerekmektedir. "diye konuştu.