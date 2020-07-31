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Kurban Bayramı tedbirleri için toplandılar

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 31.07.2020 01:09 | Son Güncelleme

Vali Aziz Yıldırım başkanlığında videokonferans yoluyla ilçe kaymakamlarının katılımıyla bayramda alınacak koronavirüs tedbirleri, trafik ve genel güvenlik tedbirleri ile ilgili Salgınla Mücadele Değerlendirme Toplantısı yapıldı.Toplantıda Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ’da vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla maske, mesafe, hijyen tedbirlerinin denetlenmesine devam edilmesi, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyen koşullarda kurban ibadetini gerçekleştirmeleri için gerekli yapılması, kurban kesim alanlarında korona virüs tedbirlerinin uygulanması için gerekli önlemlerin alınması, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirlere uygun olarak, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahatlerinin sağlanması için yoğun trafik tedbirleri alınması, oluşabilecek kalabalıkların önüne geçilmesi, sahil, piknik, plaj alanlarının koronavirüs tedbirleri yönünden denetlenmesi, huzur evi ziyaretleri yapılmaması, pazar yerleri, alışveriş merkezlerinin denetlenmesi, işyerlerinde denetimlerin sıklaştırılması, Bayram Namazın ve Cuma Namazının planlanarak korona virüsün yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması talimatını verdi.Vali Aziz Yıldırım toplantıda, “Tüm İslam alemine ve ülkemize huzur getirmesi dileğiyle, bütün halkımızın mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.Toplantıya Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Ali Dursun, Ahmet Narinoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıd.

Kurban Bayramı tedbirleri için toplandılar

Vali Aziz Yıldırım başkanlığında videokonferans yoluyla ilçe kaymakamlarının katılımıyla bayramda alınacak koronavirüs tedbirleri, trafik ve genel güvenlik tedbirleri ile ilgili Salgınla Mücadele Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Toplantıda Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ’da vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla maske, mesafe, hijyen tedbirlerinin denetlenmesine devam edilmesi, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyen koşullarda kurban ibadetini gerçekleştirmeleri için gerekli yapılması, kurban kesim alanlarında korona virüs tedbirlerinin uygulanması için gerekli önlemlerin alınması, koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirlere uygun olarak, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahatlerinin sağlanması için yoğun trafik tedbirleri alınması, oluşabilecek kalabalıkların önüne geçilmesi, sahil, piknik, plaj alanlarının koronavirüs tedbirleri yönünden denetlenmesi, huzur evi ziyaretleri yapılmaması, pazar yerleri, alışveriş merkezlerinin denetlenmesi, işyerlerinde denetimlerin sıklaştırılması, Bayram Namazın ve Cuma Namazının planlanarak korona virüsün yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması talimatını verdi.

Vali Aziz Yıldırım toplantıda, “Tüm İslam alemine ve ülkemize huzur getirmesi dileğiyle, bütün halkımızın mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Toplantıya Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Ali Dursun, Ahmet Narinoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıd. Alb. Osman Kılıç, İl Emniyet Müdür V. Fatih Bozboyacı, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, AFAD Müdürü Recep Erol katıldı.

Kurban Bayramı tedbirleri için toplandılar

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