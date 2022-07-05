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Kurban Bayramı turizm sektörünü hareketlendirdi

05.07.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca: - "Her bütçeye uygun tatil seçeneği var. Günlüğü 500-600 liradan başlayıp, çok yüksek rakamlara satılan oda tipleri de var" - Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin Genel Müdürü Ali Kızıldağ: - "Turistik merkezlerdeki tüm tesislerde bayram tatilinde doluluk oranları yüzde 90'ın üzerine çıkacak"

AYŞE YILDIZ - Antalya'da Kurban Bayramı tatilinde tüm tesislerdeki doluluk oranlarının yüzde 90'ın üzerinde olması bekleniyor.

Deniz, kum, güneşin yanı sıra tarihi, doğal güzellikleri, lüks tesisleri, salgın döneminde başlatılan sağlıklı ve güvenli turizm hizmetiyle dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, farklı ülkelerden gelen misafirlere de ev sahipliği yapıyor.

Ocak ayından bu yana 4,5 milyonun üzerinde yabancı turistin ağırlandığı Antalya'da, bayram tatili dolayısıyla yapılan rezervasyonlara göre bazı tesislerdeki doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı. Bayrama günler kala plajlarda da hareketlilik arttı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, okulların tatil olması, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak ilan edilmesi ve sezonun yüksek dönem olmasının, hareketliği en üst seviyeye taşıyacağını söyledi.

Bayram tatili için iç pazardan yoğun talep aldıklarını vurgulayan Atmaca, "Bayramda her yer dolacak. Yer bulmakta zorlananlar olacak. Özellikle sanatçı olan tesislerde yer kalmadı. 2019'dan sonra en iyi sezon olacak." diye konuştu.

- "Rezervasyonlarınızı hemen yaptırın"

Atmaca, yabancı turist rakamlarının da iyi seviyelerde olduğunu anlatarak, bayram tatilinin yüksek sezona denk gelmesinin sektöre pozitif yansıdığını ifade etti.

Tatile çıkacakların rezervasyon için acele etmelerini isteyen Atmaca, "Tüm oteller zaten yüksek dolulukla çalışıyor. Bayramla birlikte çok daha hareketli geçecek. Onun için rezervasyonlarınızı hemen yaptırın." dedi.

Atmaca, son günlerde Rusya pazarında da hareketlilik yaşandığına dikkati çekerek, uçak sayılarına paralel olarak Rus misafirlerin sayısında da ciddi artışlar olduğunu belirtti.

Ukrayna pazarının biraz durgun olduğunu dile getiren Atmaca, "Her bütçeye uygun tatil seçeneği var. Turizmde ürün çeşitliliği çok fazla. 500-600 liradan başlayıp, çok yüksek rakamlara satılan oda tipleri var. Özellikle Antalya Belek ve Kundu tesisler bölgesinde yüksek standartlı odalar mevcut." ifadelerini kullandı.

Atmaca, dijitalleşmeyle birlikte dolandırıcılık olaylarının da arttığına işaret ederek, tatilcilerden emin oldukları seyahat acentelerinden rezervasyon yaptırmalarını istedi.

- "Yoğun rezervasyon alıyoruz"

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin Genel Müdürü Ali Kızıldağ ise turizmci ve otelcilerin arayıp bulamadığı bir bayram olacağını söyledi.

İç pazarın, 9 günlük tatilde hem kurbanını kesip, aile ziyareti hem de tatil yapabileceğini aktaran Kızıldağ, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı turizmciler için de tatilciler için de bereketli geçecek. Rezervasyonlar bunu gösteriyor. Tatil ilan edildiğinden bu yana yoğun rezervasyonlar alıyoruz. 'Aile ziyaretine mi gitsem tatile mi çıksam' diye kararsız kalan tatilciler de karar verdi. Rezervasyonlar konaklamaya yansıyacak. Turistik merkezlerdeki tüm tesislerde bayram tatilinde doluluk oranları yüzde 90'ın üzerine çıkacak. Rezervasyon yapmayarak sona kalanlar da kendi araçlarıyla geldikleri otellerin kapısını çalarak boş kalan odaları dolduracaktır."

Kızıldağ, tatil rezervasyonu yaptırırken dolandırılan kişilerden şikayet aldıklarını vurgulayarak, dolandırıcıların her gün yeni yöntemlerle insanların tatil imkanını çaldıklarını, bununla topyekun mücadele etmek gerektiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı antalya

Antalya Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:53
Sabah
05:37
Öğle
13:07
İkindi
16:57
Akşam
20:27
Yatsı
22:03
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

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