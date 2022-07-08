YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kurban Bayramı yarın idrak edilecek

Kurban Bayramı yarın idrak edilecek

08.07.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı namazı Ankara'da saat 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 06.29, Çanakkale'de 06.28, Iğdır'da 05.18'de kılınacak - Ankara Müftüsü Hasan Çınar: - "Kurban Bayramı, her yıl Allah'a kulluk bilincimizi yenileyen, millet olma irademizi diri tutan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren, yardımlaşma, dayanışma ve sevinç günleridir"

FIRAT TAŞDEMİR - Müslümanlar için büyük öneme sahip 4 günlük Kurban Bayramı yarın başlayacak.

Kurban Bayramı namazı Ankara'da saat 06.03, İstanbul'da 06.15, İzmir'de 06.29, Çanakkale'de 06.28, Iğdır'da 05.18'de kılınacak.

İslam inancına göre, Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen "kurban", Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmeyi ifade ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının bayrama yönelik hazırlıkları da sürüyor. Başkanlık, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 2 bin 250, yurt dışında 1800 lira olarak belirledi.

Türkiye Diyanet Vakfı, bayramın birinci gününe kadar 81 ildeki müftülükler ve vakfın 1003 şubesi aracılığıyla vekalet yoluyla kurban bağışı alacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle son iki yıldır yapılamayan hac ibadeti de bu sene yerine getiriliyor. Türkiye'den giden 37 bin 770 kişi, hac ibadetini yaparak kutsal topraklarda kurbanlarını kesebilecek.

- "Kurban Bayramı, yardımlaşma, dayanışma ve sevinç günleridir"

Ankara Müftüsü Hasan Çınar, AA muhabirine, kurban kesmenin İslam'ın en önemli ibadetleri arasında olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'nın aynı zamanda hac ve kurban ibadetinin eda edildiği vakitler olduğunu anımsatan Çınar, şöyle devam etti:

"Kurban Bayramı, her yıl Allah'a kulluk bilincimizi yenileyen, millet olma irademizi diri tutan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren, yardımlaşma, dayanışma ve sevinç günleridir. Kurban Bayramı günleri aynı zamanda bütün müminlerin İbrahimi bir arayışla Rabbimizin kendilerine lütfettiği nimetlere şükranlarının bir ifadesi olarak kurban ibadetini eda ettikleri mübarek vakitlerdir."

Çınar, kurban ibadeti yerine getirilirken dua niyetiyle okunan ayetlerin Müslümanlara her fırsatta teslimiyet ruhunu hatırlattığını belirterek, "Kurban, Hazreti İsmail'in sabrının, Hazreti İbrahim'in teslimiyetinin, Hazreti Hacer'in tevekkülünün sembolüdür." ifadesini kullandı.

Bayram heyecanını idrak ettiklerini aktaran Çınar, "Müslümanlar, başta anne ve babalar olmak üzere yakın akrabaları ve komşularının bayramını tebrik etmeli, mümkünse ziyaretlerine gitmelidir. Küçük yavrularımızı, özellikle yetim ve öksüzlerimizi hediyelerle ve bayram harçlığı vererek sevindirmeliyiz. Hasta olan, hapiste bulunan, huzur evlerinde yaşayan kardeşlerimizi de unutmamalıyız." diye konuştu.

İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Çınar, bayramın başta Türkiye olmak üzere tüm İslam dünyası ve insanlığa barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ, İstanbul'da 185 konutu açık artırmayla satacakTOKİ, İstanbul'da 185 konutu açık artırmayla satacak
Adana'da komşusunun evini kundaklayan kadını özel harekatçılar gözaltına aldıAdana'da komşusunun evini kundaklayan kadını özel harekatçılar gözaltına aldı
Trabzon'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildiTrabzon'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

Ankara Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

İmsak
03:28
Sabah
05:20
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:27
Yatsı
22:11
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

O kadar hızlı kilo vereceksiniz ki... Metabolizma nasıl hızlandırılır?

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.