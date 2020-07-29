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Kurban Bayramı’nda sıcaklardan kavrulacağız

AYDIN HABERLERİ  | 29.07.2020 10:55 | Son Güncelleme

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı tatili boyunca bölgede en sıcak ilin Aydın olacağı belirtildi.

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada Kurban Bayramı tatili boyunca bölgede en sıcak ilin Aydın olacağı belirtildi. Aydın’da tatil boyunca hava sıcaklıklarının 41-42 derece civarında seyredeceği kaydedildi.
Son tahminlere göre; Kurban bayramı tatili süresince bölgede yağış beklenmediğini kaydeden Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada “Bölgemizde yağış beklenmiyor. Hava az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İzmir’de hava sıcaklığının 37-38 derece civarında olacağı, bayramın 4. günü biraz düşerek 35 derece civarına ineceği tahmin ediliyor. Aydın’da hava sıcaklığının 41-42 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Manisa’da hava sıcaklığının 40-41 C derece civarında olacağı 4. günü biraz düşerek 38 derece civarına ineceği tahmin ediliyor. Balıkesir’de hava sıcaklığının 33-35 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Çanakkale’de hava sıcaklığının 35-36 derece civarında olacağı 4. günü biraz düşerek 33 derece civarına ineceği tahmin ediliyor” denildi.

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