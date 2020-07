Kurban bayramını sağlıklı geçirmek bunlara dikkat

Kurban Bayramı süresince kırmızı et tüketiminin artmasından dolayı özellikle hipertansiyon, kalp ve diyabet hastaları ile ülser, reflü, gastrit gibi mide problemleri yaşayan kişilerin dikkat etmesi gerektiğini belirten Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eylem Ezgi Fadıloğlu, bayramda doğru beslenme önerileri sundu. Korona virüsle mücadele sürecinin devam etmesinden dolayı bağışıklık sisteminin de güçlü tutulması gerektiğini anlatan Dr. Öğretim Üyesi Fadıloğlu, “Tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli miktarda tüketerek sağlıklı bir bayram geçirin” dedi.

Hayvansal protein bakımından zengin olan kırmızı et, bireylerin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi için gerekli olan esansiyel amino asitlerin hepsini yapısında bulunduruyor. Kırmızı et, magnezyum, kalsiyum, çinko, A vitamini, biotin, B6, B12, pantotenik asit gibi B grubu vitaminler açısından da zengin bir gıda olarak tanımlanıyor. Bayram gününe hafif bir kahvaltı ile başlamayı ve sindirim problemlerini en aza indirmek için bayram yemeklerini öğlen zamanı yemeği öneren Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eylem Ezgi Fadıloğlu, “Et, C ve E vitaminini içermediğinden etin yanında C vitamininden zengin sebze veya salataların tüketilmesi oldukça faydalı. Bu şekilde farklı besin gruplarından faydalanıldığı gibi sebzelerde bulunan C vitamini sayesinde etteki demirin emilimi de artmış olur. Et yemeklerinde ilave yağ kullanımından kaçınılmalı ve etin kendi yağı ile kısık ateşte, uzun süre pişmesi sağlanmalı. Tabağınızda sadece ete değil, etin yanında bulgur pilavı, sebze ve salatalara da yer verin. Böylece hem posa tüketiminizi arttırmış hem de vitamin ve mineral yetersizliğini önlemiş olursunuz. Unutmamak gerekir ki korona virüsle mücadele devam ediyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmaya her zaman dikkat etmeliyiz” dedi.