Kurban eti dağıtımında Salihli Belediyesi vatandaşa yardımcı olacak

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, vatandaşların belediyeyi aramaları halinde kurban etlerini evden alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelere Gıda Bankası aracılığıyla yardımda bulunan Salihli Belediyesi, Kurban Bayramında isteyen vatandaşların kurban etlerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara götürerek bir dayanışma projesini hayata geçiriyor.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bayramda kurban kesen vatandaşlarımızdan arzu edenlerin kurban etlerini onların adına belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak. Böylelikle Salihli’mizde her zaman görmeye alıştığımız sosyal dayanışmanın bir örneğini daha görmüş olacağız. Hemşehrilerimin Kurban Bayramını şimdiden kutluyor, kurbanlarının kabul olmasını Allah’tan diliyorum” dedi.

Kurban etlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını isteyen vatandaşlar belediyenin 0236 713 26 40 (Dahili 115-116) numaralı telefonuna başvurabilecek.

