YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kurban kesim sırası noter huzurunda belirlendi

Kurban kesim sırası noter huzurunda belirlendi

İSTANBUL HABERLERİ  | 29.07.2020 18:31 | Son Güncelleme

Sultanbeyli Belediyesi kurban kesim sırasını noter huzurunda canlı yayınla belirledi.Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hazırlıklar hızla sürüyor.

Sultanbeyli Belediyesi kurban kesim sırasını noter huzurunda canlı yayınla belirledi.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hazırlıklar hızla sürüyor. Kurban kesim ve satış merkezinde vatandaşlara kesim hizmeti sunan Sultanbeyli Belediyesi vatandaşlardan başvuru aldı. Ardından noter huzurunda canlı yayınla kesim sıraları belirlendi.
Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum.” dedi. Kurban kesim sırasının şeffaf şekilde noter huzurunda canlı yayınla herkese açık olarak gerçekleştiğini ifade eden Başkan Keskin, “Alanımızda 5 adet kesim ünitesiyle hemşehrilerimize hizmet edeceğiz. Canlı yayında noter huzurunda çekilişle sıraları belirledik. Ardından tahmini kesim süresine göre de saatlendirme çalışması yaptık. Web sayfamızdan, sosyal medya hesaplarımızdan da bunu ilan ettik. Ayrıca kurban kesim sıralarını ve saatlerini de hak sahiplerine sms olarak ilettik. Hemşehrilerimizden ricam kesim saatlerine kısa süre kala alanda hazır bulunmaları. Şimdiden Rabbim kesilen kurbanları kabul etsin” şeklinde konuştu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canını hiçe saydı! Trafik kazasında yaralanan şahsın tavrı pes dedirtti Canını hiçe saydı! Trafik kazasında yaralanan şahsın tavrı pes dedirtti
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Denizli’de huzur ve güven operasyonları devam ediyor

Denizli’de huzur ve güven operasyonları devam ediyor

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Başkan Oral: "Salgına karşı topyekûn mücadele veriyoruz"

Başkan Oral: "Salgına karşı topyekûn mücadele veriyoruz"

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:04
Sabah
05:50
Öğle
13:16
İkindi
17:11
Akşam
20:31
Yatsı
22:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
İnci Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

Beykoz’da bulunan Karlıtepe Mesire Alanı manzarası ile nefes kesiyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.