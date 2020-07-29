Kurban kesim sırası noter huzurunda belirlendi

Sultanbeyli Belediyesi kurban kesim sırasını noter huzurunda canlı yayınla belirledi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hazırlıklar hızla sürüyor. Kurban kesim ve satış merkezinde vatandaşlara kesim hizmeti sunan Sultanbeyli Belediyesi vatandaşlardan başvuru aldı. Ardından noter huzurunda canlı yayınla kesim sıraları belirlendi.

Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum.” dedi. Kurban kesim sırasının şeffaf şekilde noter huzurunda canlı yayınla herkese açık olarak gerçekleştiğini ifade eden Başkan Keskin, “Alanımızda 5 adet kesim ünitesiyle hemşehrilerimize hizmet edeceğiz. Canlı yayında noter huzurunda çekilişle sıraları belirledik. Ardından tahmini kesim süresine göre de saatlendirme çalışması yaptık. Web sayfamızdan, sosyal medya hesaplarımızdan da bunu ilan ettik. Ayrıca kurban kesim sıralarını ve saatlerini de hak sahiplerine sms olarak ilettik. Hemşehrilerimizden ricam kesim saatlerine kısa süre kala alanda hazır bulunmaları. Şimdiden Rabbim kesilen kurbanları kabul etsin” şeklinde konuştu

