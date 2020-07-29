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Kurban kesim yerlerine sıkı denetim

YALOVA HABERLERİ  | 29.07.2020 10:13 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Kaymakamlığı Kurban Kesim Yerleri Denetleme Komisyonu, ilçede kurban kesimi yapılacak alanlarda denetimlerde bulundu.Altınova Kaymakamlığı tarafından kurulan Kurban Hizmetleri Komisyonu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde insan, hayvan ve çevre sağlığı için ilçedeki özel kesim noktalarını denetledi.

Yalova Altınova Kaymakamlığı Kurban Kesim Yerleri Denetleme Komisyonu, ilçede kurban kesimi yapılacak alanlarda denetimlerde bulundu.
Altınova Kaymakamlığı tarafından kurulan Kurban Hizmetleri Komisyonu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde insan, hayvan ve çevre sağlığı için ilçedeki özel kesim noktalarını denetledi. Halkın sağlığını korumak adına gerçekleştirilen denetimlerde, COVID-19 salgını ve alınması gereken tedbirler konusunda ilgililere uyarılar yapıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda, Altınova’daki özel kesim noktalarında Covid-19 kurallarının denetimi gerçekleştirildi. Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde temizlik ve hijyene büyük önem veren Altınova Belediyesi, kurban bayramı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı.
Altınova Belediyesi Zabıta Komiseri İlker Gülbahar, Altınova Toplum Sağlık Merkezi Ayşe Gübür, Altınova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Turhan Kurnaz, Altınova İlçe Müftülüğü Adem Gür’den oluşan Altınova Kaymakamlığı Kurban Kesim Yerleri Denetleme Komisyonu, kurban kesim yerlerini denetledi. ekipler, kurban kesim tesisindeki hayvanların sevk ve sağlık kontrolü belgelerini de kontrol ettiler.
Denetimlerle ilgili bilgi veren Altınova Belediyesi Zabıta Komiseri İlker Gülbahar, “Halk ve çevre sağlığı hassasiyeti çerçevesinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin eksiksiz uygulanması için her bayram olduğu gibi bu bayram da kurban kesim yerleri denetlenmektedir. Kurban kesimi için uygun şartlar taşımayan kesim yerlerine izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için Zabıta Amirliğine bağlı ekiplerimiz bayram boyunca görevlerinin başında olacaktır” dedi.

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