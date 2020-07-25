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Kurban pazarında sessizlik

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.07.2020 15:21 | Son Güncelleme

Kurban Bayramına sayılı günler kala Eskişehir’deki hayvan pazarında sessizlik yaşanırken, besiciler umutlarını ilerleyen günlere bağladı.Muttalıp bölgesinde bulunan hayvan pazarında 180 bölümünün satılmasına rağmen ancak yüzde 20’si dolmuş durumda.

Kurban Bayramına sayılı günler kala Eskişehir’deki hayvan pazarında sessizlik yaşanırken, besiciler umutlarını ilerleyen günlere bağladı.
Muttalıp bölgesinde bulunan hayvan pazarında 180 bölümünün satılmasına rağmen ancak yüzde 20’si dolmuş durumda. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle vatandaşların tercih etmediği pazara besiciler de sayılı hayvan getiriyor. Henüz pazarda sayılı alanlar dolu. Pazarda yaşanan boşluklar göze çarparken, ilerleyen günlerde dolması bekleniyor. Özellikle küçükbaş hayvandaki azlık dikkat çekiyor. Büyükbaş hayvanları çevre mahalle ve köylerden tedarik edebilen vatandaşlar, özellikle küçükbaş hayvanların çoğunu geçtiğimiz yıllarda hayvan pazarından tedarik ediyordu. Pazardaki küçükbaş hayvan sayısının azlığı ise hafta içi artacak ilgi sonrasında kısa sürede tükenecek gibi değerlendiriliyor.
Küçükbaş hayvanlar bin liradan 3 bin liraya kadar satışa sunulmuş durumda. Büyükbaşlarda ise fiyat aralığı 5 bin ile 30 bin arasında değişirken, besiciler umutlarını önümüzdeki günlere bağladıklarını anlattılar.

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