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Kurban pazarlarında arife yoğunluğu

08.07.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kurulan hayvan pazarında kurbanlık satışları sıkı pazarlıklara sahne oluyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Kurban Bayramı arifesinde hayvan pazarında yoğunluk oluştu.

Bayram öncesi Eskişehir'deki kurbanlık hayvan satışları, Eskişehir-Sarıcakaya kara yolundaki pazarda sürüyor.

Pazarda yer kiralayan besicilerin satış için getirildiği büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar veteriner hekim tarafından sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra alana alınıyor.

Kurbanlık almak isteyenler üreticilerle sıkı pazarlık yapıyor.

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