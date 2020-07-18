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Kurban pazarlarında hareketlilik başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.07.2020 15:58 | Son Güncelleme

Kayseri’de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hareketlilik başladı.Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Kayseri’de Serkent Mahallesi’ne kurulmaya başlanan hayvan pazarında hareketlilik başladı.

Kurban pazarlarında hareketlilik başladı

Kayseri’de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hareketlilik başladı.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Kayseri’de Serkent Mahallesi’ne kurulmaya başlanan hayvan pazarında hareketlilik başladı. Besiciler bayram için yetiştirdikleri kurbanlıkları pazara getirirken, çadırlarda kuruluyor.
Pınarbaşı’ndan gelen besici Çavuş Karakoş, “Hazırlıklarımıza başladık ama satış henüz olmadı. Bu sene hayvan az. Geçen senenin neredeyse 3’te 1’i. Müşterilerimiz henüz gelmeye başlamadı. İnşallah iyi olur. Mallarımızı geçen sene ki fiyattan satıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurban pazarlarında hareketlilik başladı

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