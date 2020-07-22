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Kurban piyasasında covid 19 gölgesi

MALATYA HABERLERİ  | 22.07.2020 11:10 | Son Güncelleme

Kurban bayramına sayılı günler kala Malatya Hayvan Pazarı’nda henüz beklenen hareketliliğin başlamaması endişelendiriyor.31 Temmuz’da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi Malatya Hayvan Pazarında durgunluk yaşanıyor.

Kurban piyasasında covid 19 gölgesi

Kurban bayramına sayılı günler kala Malatya Hayvan Pazarı’nda henüz beklenen hareketliliğin başlamaması endişelendiriyor.
31 Temmuz’da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi Malatya Hayvan Pazarında durgunluk yaşanıyor. Bu yıl korona virüs (covid-19) salgını nedeniyle vatandaşların vakıf ve derneklere vekalet yoluyla kurbanlıklarını kestirme girişiminde oldukları tahmin ediliyor.
Kurbanlık fiyatlarında yüzde 15-20 artış var
Vatandaşın henüz beklenen ilgiyi göstermediği kentte kurbanlık fiyatları ise geçen yıla göre yüzde 15-20 civarında zamlı satılıyor. Geçen yıl tosunun canlı kilosu 22,5 TL, düvenin 20 TL ve inek ise 18 TL olarak açıklanmasına rağmen daha sonra piyasada kurbanlık kesenler tosunun kilosunu 20-21 TL, düve 19 TL ve inek ise 17 TL’ye anlaşıp kesilirken, bu yıl ise tosunun canlı kilogram olarak 25 TL, ham düve canlı kilogram fiyatı 23 TL, inek fiyatı da 21 TL olduğu açıklandı.
Malatya Kasaplar Odası Başkanı Aleaddin Çalışkan da, geçen yıla göre bu yıl kurbanlık fiyatlarında yüzde 15-20 civarında arttığını kaydetti.
Hayvan pazarında küçük baş kurbanlık fiyatlarının da bin ile 2 bin TL arasında olduğu belirtildi.

Kurban piyasasında covid 19 gölgesi

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