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Kurban sakatatlarını yol kenarına attılar

ZONGULDAK HABERLERİ  | 04.08.2020 11:03 | Son Güncelleme

Zonguldak Alaplı Demirciler Köyü ile Kaptaş bağlantı yolu üzerine atılan kestiği kurbanlardan arta kalanları gömmek yerine bilinçsiz bir şekilde rastgele yol kenarına atılması sonucunda çevreye zarar verdiler.Dört günlük Kurban Bayramı tatilinde köylerine akın eden vatandaşlar kestiği kurbanlardan arta kalan organları gömmek yerine bilinçsiz bir şekilde rastgele yol kenarlarına attı.

Zonguldak Alaplı Demirciler Köyü ile Kaptaş bağlantı yolu üzerine atılan kestiği kurbanlardan arta kalanları gömmek yerine bilinçsiz bir şekilde rastgele yol kenarına atılması sonucunda çevreye zarar verdiler.
Dört günlük Kurban Bayramı tatilinde köylerine akın eden vatandaşlar kestiği kurbanlardan arta kalan organları gömmek yerine bilinçsiz bir şekilde rastgele yol kenarlarına attı. Bayramın birinci gününden itibaren kurbanlık hayvanların bazı iç organları ile birlikte köylerde gelişi güzel bir şekilde atılması virüs yayılması açısından tehlikeli bir boyuta geldi. Sosyal medya hesaplarında tepki gösteren vatandaşlar, muhtardan etrafa yayılan kötü kokuya çözüm bulunmasını istedi.

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