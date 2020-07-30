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Kurban satış pazarları ilaçlanıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 30.07.2020 11:17 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde kurban satış ve kesim işlemlerinin sağlıklı ve temiz bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde kurban satış ve kesim işlemlerinin sağlıklı ve temiz bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Gazipaşa’dan Kaş’a 1385 personelle vektörel mücadele çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, hayvansal atıklar nedeniyle karasinek, sivrisinek ile hamamböceği gibi haşerelerin üremelerini önlemek için hayvan satış yerlerinde de ilaçlama yapıyor.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri de, Alanya’nın 102 mahallesinde sinekle mücadele çalışmalarının yanı sıra Kurban Pazarlarında da ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler, Alanya merkez, Mahmutlar, Konaklı ve Demirtaş mahallelerinde kurulan 4 hayvan pazarında, hayvansal atıklar nedeniyle karasinek, sivrisinek ile hamamböceği gibi haşerelerin üremelerini önlemek için ilaçlama yapıyor. Vektörel mücadele kapsamında satış yerlerinde çekici özellikte tuzak kurulumları ve yapışkanlı şerit uygulaması gerçekleştiriliyor.

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