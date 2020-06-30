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’Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş’ standı açıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 30.06.2020 18:42 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle başlatılan ’Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş’ kampanyasının Kayseri’deki tanıtım standı açıldı.Açılışta konuşan Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven; "Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği içerisinde 2020 yılı vekalet yolu ile kurban bağış kampanyasını geçtiğimiz günlerde Diyanet işleri Başkanımız Prof.

’Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş’ standı açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle başlatılan ’Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş’ kampanyasının Kayseri’deki tanıtım standı açıldı.
Açılışta konuşan Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven; "Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği içerisinde 2020 yılı vekalet yolu ile kurban bağış kampanyasını geçtiğimiz günlerde Diyanet işleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız bir basın toplantısı ile duyurdu. Bizler de illerimizde bu çalışmalara geçtiğimiz günlerde başladık. Dün itibari ile burada standımızı kurduk. Şehrimizin daha başka bölgelerinde de stantlarımız var. Halkımızın kurban bağışlarını alıp bunları dünyanın dört bir tarafında mazlum insanlara ulaştırmaya gayret göstereceğiz” dedi.
Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık ise yaptığı konuşmada kampanya hakkında bilgi vererek; "İlk kurban tanıtım programımıza Kayseri’den başladık. Öncelikle en güzel bir şekilde kurban vekaletini alabilmek daha sonra İslami usullere göre kurbanımızı kurban edebilmektir. Daha sonra ihtiyaç sahiplerine en yakın zamanda ve en hızlı şekilde gönderebilmek. Türkiye’de il müftülerimiz, ilçe müftülerimiz ile beraber bu kampanya başlamıştır. Bin 3 şubemizde kurban kesimleri yapılacaktır ve dağıtımları da burada yapılacaktır. Ayrıca 75 ülkede kurban kesimleri yapılacak ve dağıtımları da burada yapılacaktır. Rabbim inşallah en güzel bir şekilde bu ibadetimizi yerine getirebilmeyi, bu vekaleti bize veren kardeşlerimizin emanetini en güzel bir şekilde yerine getirebilmeyi nasip etsin diyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinize talibiz. Kurban vekaletlerinizi bize teslim ederseniz en güzel bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağımıza burada sizin huzurunuzda söz veriyoruz. Online sistemden ve bir telefon ile ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Müftü Güven, açılışı yapılan stantta kurban vekaletinde bulundu.

’Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş’ standı açıldı

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