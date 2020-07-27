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Kurbanlık keseceklere korona virüs uyarısı

MALATYA HABERLERİ  | 27.07.2020 16:04 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nın yaklaştığı bu günlerde kurban keseceklerde telaş başlarken, yetkililer ise korona virüs salgını nedeniyle alınan kurallara uyulmasını istedi.Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, kurban keseceklere uyarı yapıp, maske-mesafe-temizlik gibi Covid-19 kurallarına uymaları gerektiğini vurguladı., Macit yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız, Hayvancılık İstatistik Bilgi Sistemi (HİBS) verilerinin gerek ilimizde gerekse ülke genelinde herhangi bir kurbanlık hayvan sıkıntısının olmadığını gösteriyor.

Kurban Bayramı’nın yaklaştığı bu günlerde kurban keseceklerde telaş başlarken, yetkililer ise korona virüs salgını nedeniyle alınan kurallara uyulmasını istedi.
Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, kurban keseceklere uyarı yapıp, maske-mesafe-temizlik gibi Covid-19 kurallarına uymaları gerektiğini vurguladı.
, Macit yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız, Hayvancılık İstatistik Bilgi Sistemi (HİBS) verilerinin gerek ilimizde gerekse ülke genelinde herhangi bir kurbanlık hayvan sıkıntısının olmadığını gösteriyor. Bu nedenle kurban kesecek vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan temini konusunda tedirginlik yaşamamasını, ancak ülkemizde pandemiye neden olan Covid-19 hastalığı nedeniyle vatandaşlarımızın kurban ibadetini yerine getirirken daha dikkatli olmaları gerekmektedir” dedi.
Macit ayrıca hayvan sağlığı, sevk ve kayıt işlemlerinin sorunsuz yürütülebilmesi amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde bayram süresince nöbetçi veteriner hekimler görevlendirileceğini belirterek, ihtiyaç anında bu veterinerlere ulaşılabileceğini kaydetti.

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