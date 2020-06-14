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Kurbanlık hayvan sevki yapacak kişilere uyarı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 14.06.2020 00:02 | Son Güncelleme

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan nakli yapacak kişiler, pasaport ve veteriner sağlık raporu bulundurmaları yönünde uyarıldı.Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan uyarıda şu bilgilere yer verildi:“İlimizden başka illere kurbanlık hayvan götürecek yetiştiricilerimizin sevk işlemi yapmadan önce hayvanların pasaportlarını temin etmesi, sevk için gereken aşı ve belgelerin tam olup olmadığını kontrol etmeleri sevk sırasında olabilecek mağduriyetlerin önlenmesi için son derece önemlidir.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan nakli yapacak kişiler, pasaport ve veteriner sağlık raporu bulundurmaları yönünde uyarıldı.
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan uyarıda şu bilgilere yer verildi:
“İlimizden başka illere kurbanlık hayvan götürecek yetiştiricilerimizin sevk işlemi yapmadan önce hayvanların pasaportlarını temin etmesi, sevk için gereken aşı ve belgelerin tam olup olmadığını kontrol etmeleri sevk sırasında olabilecek mağduriyetlerin önlenmesi için son derece önemlidir. Bu sebeple sevk yapacak tüm yetiştiricilerimizi il ve ilçe müdürlüklerimize gelerek eksiklerini tamamlamaları önemle rica olunur.”

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