YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Kurduğu kulüp ve derneklerle binlerce kişiyi "zirveye" taşıdı

Kurduğu kulüp ve derneklerle binlerce kişiyi "zirveye" taşıdı

15.01.2021 11:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Hacılar'da ikamet eden İsmail Yılmaz, kurduğu birçok kulüp ve dernekle çok sayıda kişinin dağcılıkla tanışıp zirve tırmanışı yapmasına vesile olmanın gururunu yaşıyor - İsmail Yılmaz: - "Bu zamana kadar 10 binin üzerinde insanı dağa çıkardım, doğa ile buluşturdum ve onlara rehberlik yaptım" - "Binin üzerinde kişiyi kayakla, yine binin üzerinde genci futbolla buluşturdum. Gençleri de yetiştirmeye çalışıyorum. Ömrüm olduğu müddetçe buna devam edeceğim"

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerindeki Hacılar ilçesinde ikamet eden İsmail Yılmaz, profesyonel dağcılık tutkusunu, kurduğu birçok dernek ve kulüple on binden fazla insana da aktardı.

Mobilya imalatçısıyken arkadaşlarının daveti üzerine katıldığı dağcılık kulübüne bir süre sonra başkan seçilen 65 yaşındaki Yılmaz, burada dağcılık ve kayak sporunun yanında futbol ve voleybol gibi branşlar da açarak yüzlerce genci bu alanlara çekmeyi başardı.

Kayseri Dağcılık İhtisas Spor Kulübü, Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü, K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü gibi birçok kulübün kurucusu olan Yılmaz, on binden fazla kişiyi dağcılıkla, binlerce genci de futbol, voleybol ve hentbol branşlarıyla tanıştırdı.

Yılmaz, AA muhabirine, Kayseri'de dağcılığın ve kayağın yaygınlaşması için yıllarca eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 20 kişiye ekmek kapısı olan iş yeri çalıştırırken bir anda dağcılıkla tanıştığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Esnaflığımı 2000 yılına kadar devam ettirdim. Benim dağcılığa başlamam 1990 yılında bir grup arkadaşımın tavsiyesiyle oldu. Bu alanı hiç bilmezken bir anda kendimi içinde buldum. 2000 yılından sonra ise profesyonel dağcılığa başladım. Tabii sadece dağcılık değil, futbol, voleybol, masa tenisi ve kayak gibi dallarda faaliyet gösteriyorduk. Biz sıfırdan başlayıp çok güzel hizmetler yaptık. Milli sporcular çıkardık. Tabi işi bıraktıktan sonra da bu alana profesyonel olarak devam ettim. Dağcılık yaparken kulüplerde de görevlerim devam ediyordu."

Yılmaz, dağcılığın emek, azim ve gayret istediğinin altını çizerek, gerekli eğitimleri alan insanların korkmadan zirve tırmanışı yapabileceğini dile getirdi.

- "Bu hizmeti yapmaktan gurur duyuyorum"

Çalışmalarını büyük heyecanla yaptığını vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu zamana kadar 10 binin üzerinde insanı dağa çıkardım, doğa ile buluşturdum ve onlara rehberlik yaptım. Çok fazla doğasevere, dağcılık kulüplerine rehberlik yaparak farklı rotalardan Erciyes'in zirvesine çıkardım. Kayseri'den 1000'e yakın insanı Türkiye'nin çeşitli yerleri ile İran ve Gürcistan gibi ülkelere götürme onurunu yaşadım. Binin üzerinde kişiyi kayakla, yine binin üzerinde genci futbolla buluşturdum. Gençleri de yetiştirmeye çalışıyorum. Ömrüm olduğu müddetçe buna devam edeceğim. Doktorlara, profesörlere, zamanında bakanlık yapmış kişilere, generallere rehberlik etmek, onların önünde gitmek bana gurur veriyor. Ben dağa geldiğim zaman huzur buluyorum, her şeyi unutuyorum. Bu hizmeti yapmaktan gurur duyuyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:21
Sabah
07:48
Öğle
12:52
İkindi
15:25
Akşam
17:47
Yatsı
19:09

Kayseri Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Alparslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Betül Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Uzunlulu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Esra Özkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Enes Güler Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Kuşcuzade Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Kayserispor’da 6 eksik var

Kayserispor’da 6 eksik var

Melikgazi Belediyespor transfer yaptı

Melikgazi Belediyespor transfer yaptı

Başkan Palancıoğlu’ndan milletvekillerine brifing

Başkan Palancıoğlu’ndan milletvekillerine brifing

Kaymakam Duru: "Marifeti olanlar mutlaka iltifata tabi tutulmalıdır"

Kaymakam Duru: "Marifeti olanlar mutlaka iltifata tabi tutulmalıdır"

Gülsoy ailesinin acı günü

Gülsoy ailesinin acı günü

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı davasında karar

Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı davasında karar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.