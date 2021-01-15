Kurduğu kulüp ve derneklerle binlerce kişiyi "zirveye" taşıdı

KAYSERİ (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerindeki Hacılar ilçesinde ikamet eden İsmail Yılmaz, profesyonel dağcılık tutkusunu, kurduğu birçok dernek ve kulüple on binden fazla insana da aktardı.

Mobilya imalatçısıyken arkadaşlarının daveti üzerine katıldığı dağcılık kulübüne bir süre sonra başkan seçilen 65 yaşındaki Yılmaz, burada dağcılık ve kayak sporunun yanında futbol ve voleybol gibi branşlar da açarak yüzlerce genci bu alanlara çekmeyi başardı.

Kayseri Dağcılık İhtisas Spor Kulübü, Hacılar Erciyes Gençlik ve Spor Kulübü, K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübü gibi birçok kulübün kurucusu olan Yılmaz, on binden fazla kişiyi dağcılıkla, binlerce genci de futbol, voleybol ve hentbol branşlarıyla tanıştırdı.

Yılmaz, AA muhabirine, Kayseri'de dağcılığın ve kayağın yaygınlaşması için yıllarca eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 20 kişiye ekmek kapısı olan iş yeri çalıştırırken bir anda dağcılıkla tanıştığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti: