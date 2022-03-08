YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Küre Dağları Milli Parkı'nda vaşak fotokapana yansıdı

Küre Dağları Milli Parkı'nda vaşak fotokapana yansıdı

08.03.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küre Dağları Milli Parkı'nda vaşak fotokapana yansıdı

Küre Dağları Milli Parkı'nda bir vaşağın görüntüsü fotokapana yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Küre Dağları Milli Parkı'nın farklı bölgelerine yaban hayatını izleme ve koruma amaçlı yerleştirilen fotokapanlara bir vaşağın yansıdığı belirtildi.

Bu durumun milli parktaki doğal dengenin bir kanıtı olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kedi türlerinin en büyüğü olarak bilinen ve Küre Dağları Milli Parkı'nda ilk kez görüntülenen vaşak, Milli Park Müdürlüğünce yakın takip ve koruma altına alınacak. Dünya Doğayı Koruma Vakfının Avrupa'nın acil korunması gereken ve biyolojik çeşitlilik açısından en değerli 100 sıcak noktasından biri ilan ettiği Küre Dağları Milli Parkı, ülkemizdeki 9 sıcak noktada da ilk sırada yer alıyor, fotokapanlarla da görüntülenen ayı, kurt, geyik, karaca ve tilki gibi pek çok yaban hayvanı ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kar nedeniyle mahsur kalan hastalar paletli ambulansla hastaneye götürüldüKar nedeniyle mahsur kalan hastalar paletli ambulansla hastaneye götürüldü
KARADENİZBİRLİK'ten ayçiçeği yağı açıklamasıKARADENİZBİRLİK'ten ayçiçeği yağı açıklaması
Sakarya'nın kadın emniyet müdürleri, vatandaşla kurdukları diyalogla fark oluşturuyorSakarya'nın kadın emniyet müdürleri, vatandaşla kurdukları diyalogla fark oluşturuyor
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:37
Sabah
07:02
Öğle
13:01
İkindi
16:14
Akşam
18:50
Yatsı
20:09
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İngiliz askerine estetik eleştirisi yağdı! “Güvenlik tehdidi...”

İngiliz askerine estetik eleştirisi yağdı! “Güvenlik tehdidi...”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ülkesini böyle savundu! Erotik pozları olay oldu: İlk Sovyet...

Ülkesini böyle savundu! Erotik pozları olay oldu: İlk Sovyet...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.