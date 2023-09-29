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Küre Dağları'nda aynı daldan 7 ağacın büyüdüğü kayın ağacı bulundu

29.09.2023 11:43 | Son Güncelleme:
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Küre Dağları'nın Kastamonu bölümünde bulunan ormanlık alanda bir daldan büyüyen 7 ayrı kayın ağacı tespit edildi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü personelinin bölgede incelemede bulunurken bir kayın ağacının dalından filizlenerek büyüyen 7 ayrı ağacın tespit edilmesi üzerine bölgede çalışma başlatıldı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, AA muhabirine, ağacının bulunduğu yerin, Küre Dağları silsilesinin İnebolu tarafından Karadeniz'e bakan 470 metre rakımlı bir alan olduğunu söyledi.

Bölgede geçen yıl inceleme yaptıklarını belirten Sönmezoğlu, "2022 yılı içerisinde Orman İşletme Şefimiz burada inceleme yaparken kayın ağaçlarının kestane ağaçlarını yok ettiğini tespit ediyor. Yaptığımız araştırmada burada 40-50 yıl önce kestanenin daha yoğunlukta, kayının azınlıkta olduğunu tespit ettik. Çeşitli zararlılara maruz kaldığı için kestane türü geriledi. Kayın çok yayılımcı karaktere sahip bir ağaç olduğu, etrafında diğer ağaçları yaşatmadığı için burada birçok kestaneyi yok ettiğini gördük." dedi.

Sönmezoğlu, bölgede kestane ağaçlarını korumak için çalışma başlattıklarını anlatarak şunları kaydetti:

"Bir orman mühendisi olarak bu tabloya müdahale edip orman ekosistemi için çok gerekli tüm canlıların yaşamasında mutlak ihtiyaç olan gıda kaynağı kestanenin gelişimi adına bu alana bir yol inşaatına başladık. Yolla ilgili etüt çalışması esnasında 7 kardeş kayını tespit ettik. İlk olarak arkadaşlarımız fotoğrafladılar ve bunu tüm insanlığa göstermek istedik. Bu kayın ağacımız geçmişte yaralanmış, ana gövdesinden kırıldığı için bir daldan 7 yeni ağaç ortaya açıkmış. Kayın ağacı çok güçlü bir ağaç olduğu için çeşitli zararlılar onu hırpalasa da bir şekilde yaşama tutunabiliyor."

Ağaca gereken özeni göstereceklerini vurgulayan Sönmezoğlu, "Bu ağacımız estetik ve rekreasyon değeri yüksek olduğu için hemen koruma altına alındı. Daha rahat yaşama alanına kavuşması için bu ağacı etkileyen diğer ağaçları keserek, daha rahat şekilde ömrünü tamamlamasına destek olacağız." ifadelerini kullandı.

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Kastamonu Küre Dağları kayın ağacı

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