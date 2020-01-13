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  4. Küresel Araştırma Düşünce Merkezi’nde Afete Hazır Birey-Aile eğitimi

Küresel Araştırma Düşünce Merkezi’nde Afete Hazır Birey-Aile eğitimi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.01.2020 21:08 | Son Güncelleme

Kütahya Küresel Araştırma Düşünce Merkezi’nde (GRTC) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında “Birey ve Aileler için Temel Afet Bilinci “ konulu eğitim düzenlendi.İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun tarafından verilen deprem, sel, yangın ve tahliye konuları öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere 3 temel başlığın işlendiği eğitimde; Yapısal ve yapısal olmayan riskler, bunları azaltmanın yolları, afet öncesi buluşma alanlarının belirlenmesi, afetlerden sonraki ilk 72 saate hazırlıklı olmak için ihtiyaç malzemelerinden oluşan afet çantası hazırlamanın önemi, deprem anında devrilen ve düşen cisimlerden korunmak için hedef küçültmenin amaçlandığı çök-kapan-tutun hareketi ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler detaylı olarak ele alındı.“AFAD gönüllüsü olmanın önemi büyük”Türkiye’nin hemen yerinde deprem tehlikesinin bulunduğuna dikkat çeken AFAD İl Müdürü Artun, yenilenen Türkiye Deprem Tehlike Haritası ile bunun bir kez daha gözler önüne serildiğini ifade etti.

Kütahya Küresel Araştırma Düşünce Merkezi’nde (GRTC) İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında “Birey ve Aileler için Temel Afet Bilinci “ konulu eğitim düzenlendi.
İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun tarafından verilen deprem, sel, yangın ve tahliye konuları öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere 3 temel başlığın işlendiği eğitimde; Yapısal ve yapısal olmayan riskler, bunları azaltmanın yolları, afet öncesi buluşma alanlarının belirlenmesi, afetlerden sonraki ilk 72 saate hazırlıklı olmak için ihtiyaç malzemelerinden oluşan afet çantası hazırlamanın önemi, deprem anında devrilen ve düşen cisimlerden korunmak için hedef küçültmenin amaçlandığı çök-kapan-tutun hareketi ve afet sonrası için alınması gereken tedbirler detaylı olarak ele alındı.

“AFAD gönüllüsü olmanın önemi büyük”

Türkiye’nin hemen yerinde deprem tehlikesinin bulunduğuna dikkat çeken AFAD İl Müdürü Artun, yenilenen Türkiye Deprem Tehlike Haritası ile bunun bir kez daha gözler önüne serildiğini ifade etti. Meydana gelebilecek afetlerin etkilerini bertaraf etmek ya da en aza indirmenin tek başına AFAD’ın sırtına yüklenemeyeceğine dikkat çeken Ahmet Ali Artun, son olarak bu konuda gençlerin AFAD Gönüllüsü olmasının son derece önem arz ettiğini belirtti.
AFAD Başkanlığı tarafından sunulan hizmetle, her vatandaşın e-devlet üzerinden evine en yakın toplanma alanlarını öğrenebileceği belirtilirken, bina tahliyesi esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar da katılımcılara aktarıldı.

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