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Küresel Gazeteciler Konseyi üyeleri kahvaltıda bir araya geldi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 22.08.2020 13:41 | Son Güncelleme

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Nevşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen kahvaltıda KGK üyeleri ve kurum temsilcileri kahvaltıda bir araya geldi.Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Nevşehir İl Temsilciliği tarafından Ortahisar beldesinde bulunan Karşıbağ kafe restaurantta kahvaltı düzenlendi.

Küresel Gazeteciler Konseyi üyeleri kahvaltıda bir araya geldi

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Nevşehir İl Temsilciliği tarafından düzenlenen kahvaltıda KGK üyeleri ve kurum temsilcileri kahvaltıda bir araya geldi.
Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Nevşehir İl Temsilciliği tarafından Ortahisar beldesinde bulunan Karşıbağ kafe restaurantta kahvaltı düzenlendi. KGK İl Temsilcisi Muammer Başer’in yanı sıra Nevşehir Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürü Yasin Temel, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Basın birimi personeli Salim Kürkçü ve gazetecilerin katıldığı kahvaltıda KGK tarafından yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılacak çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
KGK İl Temsilcisi Muammer Başer yaptığı açıklamada, “Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Temsilciliği olarak Nevşehir’de yapılan çalışmalarımızı ve bundan sonra planladığımız çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Nevşehir’imizi ve Kapadokya bölgemizi Türkiye’de daha üst sıralara taşıyabilmek için birlik ve beraberlik içerisinde taşıyacağımızdan kimsenin en küçük şüphesi bulunmasın. Düzenlemiş olduğumuz kahvaltımıza katılan başta KGK üyelerimize olmak üzere Nevşehir Valiliği Basın Halkla İlişkiler Müdürü Yasin Temel ve NEVÜ Basın Yayın çalışanı Salim Kürklü’ye teşekkür ederim” dedi.

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